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亚洲 | 2014年 4月 22日 星期二 15:41 BJT

全球金市：现货金自两周半低点反弹，资金进一步流出黄金ETF

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价格 变动 涨跌%

现货金 1291.4 1.86 0.14

现货银 19.37 -0.02 -0.1

现货铂金 1409.9 16.8 1.21

现货钯金 781.38 4.68 0.6

COMEX期金 1291.5 3 0.23

COMEX期银 19.395 0.044 0.23

汇率

欧元/美元 1.38

美元指数 79.897(完)
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