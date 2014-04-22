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中国汇市 | 2014年 4月 22日 星期二 15:41 BJT

中国央行：周五起下调县域农村商业银行和农村合作银行存款准备金率

路透北京4月22日 - 中国人民银行周二称，决定从4月25日（周五）起下调县域农村商业银行人民币存款准备金率2个百分点，下调县域农村合作银行人民币存款准备金率0.5个百分点。

下一步，中国人民银行将继续实施稳健的货币政策，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长，并在此基础上进一步创新运用好货币政策工具，改善和优化融资结构和信贷结构，促进经济结构调整。

“在稳健货币政策取向下，此次准备金率结构性调整不会影响银行体系总体流动性，符合稳定总量、盘活存量、优化结构的原则。”刊登在央行网站的新闻稿称。

中国人民银行一直以来积极运用货币政策工具大力支持经济结构调整，特别是鼓励和引导金融机构更多地将新增或者盘活的信贷资源配置到“三农”等领域。（完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)
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