金属期市：供应紧俏推升LME期镍触及14个月高位，期铜则走跌

国际油市：如果延长减产协议，减幅可能不会那么大--科威特石油部长
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。
“在印尼实施禁令下，镍矿石实在没有其他好的供应源，这让市场很紧张，”瑞银财富管理分析师Dominic Schnider称。
伦敦金属交易所(LME)三个月期镍触及盘中高点18,275美元，为去年2月18日以来高位。0711GMT时，期镍上涨1.8%。LME周二恢复交易，结束四天复活节假期。
乌克兰冲突情况可能打乱俄罗斯镍供应的风险，亦支撑镍价。
LME期铜 下跌0.6%，至6,611.75美元，仍因中国经济放缓的需求疑虑而承压。
上期所7月期铜 跌0.2%，收报每吨46,430元人民币。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍；审校 杜明霞/艾茂林)
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。
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4月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88527人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.12%，低于上交易日收盘的20.06%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.73 4.95 1.08 建设银行 5.76 6.16 1.06 中国银行 3.51 3.65 1.09 农业