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亚洲 | 2014年 4月 22日 星期二 15:48 BJT

金属期市：供应紧俏推升LME期镍触及14个月高位，期铜则走跌

“在印尼实施禁令下，镍矿石实在没有其他好的供应源，这让市场很紧张，”瑞银财富管理分析师Dominic Schnider称。

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍触及盘中高点18,275美元，为去年2月18日以来高位。0711GMT时，期镍上涨1.8%。LME周二恢复交易，结束四天复活节假期。

乌克兰冲突情况可能打乱俄罗斯镍供应的风险，亦支撑镍价。

LME期铜 下跌0.6%，至6,611.75美元，仍因中国经济放缓的需求疑虑而承压。

上期所7月期铜 跌0.2%，收报每吨46,430元人民币。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍；审校 杜明霞/艾茂林)
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