路透基点：远东宏信再度入市，寻求2亿美元三年期贷款--TRLPC

路透香港4月22日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，远东宏信有限公司再度重返市场，寻求一笔2亿美元的三年期多币种贷款。数月前，该公司刚刚在去年12月获得一笔额度增至3.75亿美元的三年期贷款。

新贷款定价低于12月的贷款。新的子弹式贷款用于运营资金。美元和港元贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)/香港银行同业拆息(Hibor)利率加码250个基点，人民币贷款利率为较香港离岸人民币同业拆息(CNH Hibor)利率加码200个基点。对于12月贷款，美元和港元贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)/香港银行同业拆息(Hibor)利率加码270个基点，人民币贷款利率为固定利率4.2%。

新贷款的牵头行和簿记行包括德意志银行、第一海湾银行、韩国产业银行和苏格兰皇家银行。

银行受邀以四个层级参贷：

承贷3,500万美元或以上的银行，获得300个基点(美元和港元贷款)或250个基点(人民币贷款)的综合收益、150个基点前端费用，以及牵头行头衔；

承贷2,000-3,400万美元的银行，获得295个基点(美元和港元贷款)或245个基点(人民币贷款)的综合收益、135个基点前端费用，以及主办行头衔；

承贷1,000-1,900万美元的银行，获得290个基点(美元和港元贷款)或240个基点(人民币贷款)的综合收益、120个基点前端费用，以及安排行头衔；

承贷500-900万美元的银行，获得283.3个基点(美元和港元贷款)或233.3个基点(人民币贷款)的综合收益、110个基点前端费用，以及高级经理行头衔。

回复截止日期为5月19日。路演定于4月28日和4月30日分别在香港和新加坡进行。

12月的3.75亿美元贷款原定规模为2亿美元。对于美元和港元贷款，承贷3,000万美元或以上的银行，获得330个基点的综合收益、180个基点承诺费，以及牵头行头衔；承贷2,000-2,900万美元的银行，获得315个基点的综合收益、135个基点费用，以及主办行头衔；承贷1,000-1,900万美元的银行，获得305个基点的综合收益、105个基点费用，以及高级经理行头衔。对于人民币贷款，按照上述各个承贷额度，分别享有4.8%、4.65%和4.55%的综合收益。