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亚洲 | 2014年 4月 22日 星期二 15:46 BJT

亚洲橡胶：东京期胶小升，受油价上涨支撑

路透曼谷4月22日 - 东京工业品交易商(TOCOM)期胶合约周二小幅上涨，交易员称这得力于原油价格走高，但因担忧全球最大橡胶消费国--中国的需求下降，市场人气依然承压。

TOCOM指标9月期胶 微升0.2日圆，结算价报每公斤201.6日圆。

“油价走坚给TOCOM期胶带来支撑，但有关中国需求放缓的担忧促使投资者清仓止损。”一位曼谷交易员说道。

布兰特原油周二站上每桶110美元，接近六周高位，因担心旨在平稳乌克兰局势的日内瓦协议得不到履行。不过，由于预计美国原油库存增加，使油价得到遏制。

上海期交所主力9月期胶合约 下跌45元人民币，收报每吨14,005美元。

新加坡SICOM-5月期胶合约 最新报166.5美分，上涨1.9美分。（完）

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦 审校 田建华)
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