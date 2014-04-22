中国金融：银行业不良率将继续上升，幅度取决于多因素--普华永道

路透上海4月22日 - 随着中国经济减速及结构调整的推进，中国上市银行的资产质量已开始受到冲击。国际会计和咨询公司普华永道周二预计，今年国内银行业的不良率将继续上升，不过上升幅度将取决于宏观经济、房地产价格走势等多种因素。

普华永道还指出，因生息资产规模增速放慢、利率市场化令利差缩窄以及计提贷款减值准备，今年上市银行的盈利增速放慢已基本成定局。尽管中间业务收入提高及投资业务收入增加，会给银行业带来收入增长点，但仍不足弥补上述不利因素的冲击。

“不良率上升的趋势已经开始。”普华永道中国金融机构服务部合伙人朱宇指出，2011年开始，国内十大上市银行的平均逾期率与平均不良率的变化已分化，逾期率开始明显高于不良率水平。2013年以后，逾期率与不良率的差距进一步扩大，不良率的上升速度明显慢于逾期率。

他预计，考虑到不良率的滞后效应，未来银行业的不良贷款余额还将继续上升，不良贷款余额2013年同比近两成的增速估计今年还会持续。

朱宇并表示，不良率的增幅多少，取决于国内宏观经济形势、房地产市场走势以及中小微企业今年经营态势等多个因素。另外，银行的贷款核销及不良资产转让的力度，亦将对不良率产生一些影响。

贷款核销以及不良贷款转让已成为银行化解不良贷款的重要渠道。据普华永道统计，去年若计入这两项数据，国内十大上市银行的不良率为1.19%，较此前公布的0.99%高出0.2个百分点。

他补充说，中国财政部颁布的资产核销新规定，进一步放宽了金融机构贷款核销的标准，给银行更多的自主管理空间，这将有利于银行清理坏帐。

普华永道每年对于国内工商银行 等五大国有银行及浦发银行 、招商银行 等五家股份制商业银行进行经营和盈利情况分析。去年这十家银行的整体净利同比增长12.64%，增速较2012年下降3.77个百分点。