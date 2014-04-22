《中国债市每日综述》现券和IRS因定向降准落地起波澜，未来预期生分歧

* 午后定向降准落地，IRS和现券收益率应声下行

* IRS一度跌幅明显，但随后有所收敛

* 机构对未来是否会扩大放松范围存分歧

路透上海4月22日 - 中国央行定向降准措施周二下午出台，在此前较为平静的银行间债市激起波澜，现券收益率和IRS一度因此应声下行。不过随着情绪的平复，二者跌幅均有所收敛。

交易员认为，从市场对该消息反应来看，机构对未来降准范围是否会扩大存有分歧，其利好作用的持续性还需要继续观察。

北京一银行交易员称，在目前的流动性水平下，全面降准几无必要。“我觉得不会啊，可是多头期待的太多(放松的政策会出台)。”

中国人民银行周二称，决定从4月25日（周五）起下调县域农村商业银行人民币存款准备金率2个百分点，下调县域农村合作银行人民币存款准备金率0.5个百分点。

上海一银行交易员指出，在定向降准措施公布后，债市应声而动，IRS降幅更为明显。现券方面，收益率虽也有下行，不过幅度相对有限，而且成交很少。

至于后市，后一交易员认为，即使未来没有全面降准，经济基本面趋势也依旧利好债市，所以维持现券整体看多判断。

以剩余期限近五年的国开行固息债140202券为例，消息公布后，其报价收益率 一度由5.35%/5.21%，降至5.32%/5.21%，但随后又恢复至原先水平。

一级市场上，国开行上午招标的五期固息债，延续了近日较好势头。其中短端收益率符合预期，中长端定位偏低。交易人士表示，较大量债券到期为银行配置户挪腾出更多资金，在短期流动性预期仍稳定的情况下，中长债投资价值更具吸引力。

**流动性略收敛但未改宽松**

银行间资金市场周二流动性较之前略有收敛，主要质押式回购加权利率 除隔夜品种外，七天和14天品种涨逾30bp(基点)。交易员表示，央行正回购操作基本在预期之内，但操作量略多，且叠加企业集中缴税，资金稍显紧势而整体未改宽松。

他们并指出，短期内市场资金面预期并不悲观，因经济下行通道下，政策放松预期难以消除。唯正回购期限全部拉长到28天值得关注。

“一点点紧张，隔夜为主，大行早上出了一波就不出了，不过没那么夸张，”华南一银行交易员表示。

央行公开市场今日进行了1,000亿元人民币的28天期正回购操作，14天期正回购继续缺席。据路透统计，本周公开市场将有1,830亿元到期资金投放，全部为正回购。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为9,071.71亿元，略低于上日的9,174.96亿元；其中隔夜品种成交7,172.06 亿元，较上日的8,169.67亿元减逾一成。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:43 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9536 1.9792 -2.56 7,172.06

七天 3.0654 2.7033 +36.21 1217.03

14天 3.3410 2.9956 +34.54 435.02

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.8450 2.4800 +36.50 2,481.36

七天 3.2000 3.3000 -10.00 355.24

14天 3.6200 3.5050 +11.50 41.83

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9800 1.9900 -1.00 --

七天 3.0200 2.7300 +29.00 --

14天 3.4000 3.0000 +40.00 --

Shibor

其中:隔夜 1.9262 1.9800 -5.38 --

七天 3.0290 2.7130 +31.60 --

三个月 5.5000 5.5000 +0.00 --