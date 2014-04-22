《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月22日

国际油市：如果延长减产协议，减幅可能不会那么大--科威特石油部长
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。
路透香港4月22日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1港元=0.80406人民币 HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 万科 7.74 12.61 0.76 深物业 7.24 5.81 1.55 南玻 7.61 5.96 1.59 深康佳 4.55 2.92 1.94 ST中华 6.08 2.71 2.79 ST中冠 9.04 4.50 2.50 深深宝 8.45 8.32 1.26 深华发 8.32 3.98 2.60 深赤湾 14.11 12.16 1.44 招商地产 17.29 17.98 1.20 特力 9.33 5.58 2.08 飞亚达 6.93 6.02 1.43 一致药业 45.23 37.24 1.51 深深房 4.44 3.06 1.80 ST盛润 6.58 5.67 1.44 深南电 4.12 2.60 1.97 深纺织 9.84 6.47 1.89 方大集团 6.51 3.70 2.19 深国商 17.70 10.24 2.15 深赛格 4.71 2.91 2.01 宝石 20.67 11.85 2.17 小天鹅 9.37 9.33 1.25 粤高速 2.91 2.45 1.48 晨鸣纸业 4.45 3.90 1.42 ST珠江 3.55 2.52 1.75 美菱电器 5.56 4.82 1.43 大冷股份 9.71 6.75 1.79 粤电力 4.83 4.63 1.30 佛山照明 10.68 7.08 1.88 江铃汽车 26.00 28.10 1.15 沙隆达 13.22 9.56 1.72 苏常柴 9.05 4.97 2.26 威孚高科 23.66 22.79 1.29 古井贡酒 19.68 16.91 1.45 ST东海 5.40 4.42 1.52 长安汽车 11.60 14.44 1.00 京东方 2.25 1.99 1.41 鲁泰 9.42 11.39 1.03 本钢板材 2.89 2.34 1.54 张裕 25.96 19.72 1.64 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 雷美珍)
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。
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4月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88527人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.12%，低于上交易日收盘的20.06%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.73 4.95 1.08 建设银行 5.76 6.16 1.06 中国银行 3.51 3.65 1.09 农业