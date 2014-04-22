国际油市：如果延长减产协议，减幅可能不会那么大--科威特石油部长
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3803 1.3791 +0.09 +0.42 1.3745
美元/日圆 102.46 102.61 -0.15 -2.70 105.30
欧元/日圆 141.43 141.51 -0.06 -2.28 144.73
美元/瑞郎 0.8842 0.8850 -0.09 -0.96 0.8928
英镑/美元 1.6802 1.6790 +0.07 +1.49 1.6556
美元/加元 1.1019 1.1009 +0.09 +3.76 1.0620
澳元/美元 0.9360 0.9326 +0.36 +5.02 0.8913
新西兰元/美元 0.8580 0.8568 +0.14 +4.56 0.8206
澳元/日圆 95.920 95.690 +0.24 +2.21 93.850
新西兰元/日圆 87.910 87.950 -0.05 +1.74 86.410
英镑/日圆 172.15 172.28 -0.08 -1.25 174.33
澳元/新西兰元 1.0903 1.0877 +0.24 +0.51 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军; 审校 张明钧)
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。
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4月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88527人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.12%，低于上交易日收盘的20.06%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.73 4.95 1.08 建设银行 5.76 6.16 1.06 中国银行 3.51 3.65 1.09 农业