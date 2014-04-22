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亚洲 | 2014年 4月 22日 星期二 16:28 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3803 1.3791 +0.09 +0.42 1.3745

美元/日圆 102.46 102.61 -0.15 -2.70 105.30

欧元/日圆 141.43 141.51 -0.06 -2.28 144.73

美元/瑞郎 0.8842 0.8850 -0.09 -0.96 0.8928

英镑/美元 1.6802 1.6790 +0.07 +1.49 1.6556

美元/加元 1.1019 1.1009 +0.09 +3.76 1.0620

澳元/美元 0.9360 0.9326 +0.36 +5.02 0.8913

新西兰元/美元 0.8580 0.8568 +0.14 +4.56 0.8206

澳元/日圆 95.920 95.690 +0.24 +2.21 93.850

新西兰元/日圆 87.910 87.950 -0.05 +1.74 86.410

英镑/日圆 172.15 172.28 -0.08 -1.25 174.33

澳元/新西兰元 1.0903 1.0877 +0.24 +0.51 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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