《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月22日

国际油市：如果延长减产协议，减幅可能不会那么大--科威特石油部长
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。
路透香港4月22日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:05时,1美元=6.2355人民币CN Y=CFXS) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 7.29 0.515 2.27 市北高新 10.42 0.579 2.89 大众交通 6.5 0.638 1.63 永生投资 16.63 1.273 2.10 老凤祥 23.42 2.47 1.52 S中纺机 25.2 0.809 5.00 鼎立股份 10.7 0.642 2.67 氯碱化工 7.76 0.465 2.68 双钱股份 10.71 0.708 2.43 海立股份 7.67 0.551 2.23 浦东金桥 13.2 1.071 1.98 外高桥 31.67 1.759 2.89 ST联华 20.72 1.635 2.03 锦江投资 10.12 0.92 1.76 中路股份 18.79 0.83 3.63 金山开发 15.3 0.62 3.96 海欣股份 6.78 0.487 2.23 耀皮玻璃 9.28 0.629 2.37 大江股份 6.56 0.371 2.84 上柴股份 10.31 0.688 2.40 丹化科技 6.25 0.435 2.30 上海三毛 6.09 0.591 1.65 友谊股份 12.91 1.305 1.59 上工申贝 10.89 0.565 3.09 上海机电 18.77 1.807 1.67 宝信软件 29.51 1.896 2.50 上海物贸 10.92 0.653 2.68 自仪股份 8.52 0.678 2.02 上海普天 17.43 0.742 3.77 陆家嘴 19.2 1.56 1.97 华新水泥 11.88 1.466 1.30 锦江股份 14.93 1.419 1.69 鄂尔多斯 7.76 0.862 1.44 华电能源 2.69 0.291 1.48 SST天海 5.85 0.29 3.24 大名城 6.47 0.391 2.65 东方通信 11.49 0.514 3.58 黄山旅游 12.49 1.256 1.59 开开实业 11.82 0.756 2.51 海南航空 1.79 0.375 0.77 ST轻骑 4.71 0.34 2.22 振华重工 3.44 0.397 1.39 锦州港 3.9 0.383 1.63 九龙山 3.44 0.286 1.93 凌云股份 8.41 0.538 2.51 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 雷美珍)
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。
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4月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88527人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.12%，低于上交易日收盘的20.06%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.73 4.95 1.08 建设银行 5.76 6.16 1.06 中国银行 3.51 3.65 1.09 农业