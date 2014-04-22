《路透晚报》--4月22日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：在淡静交投中收低，企业财报季将至及乌克兰局势令人气谨慎

日本股市周二下跌，日本企业财报公布季将至，并且乌克兰局势依然紧张，令市场人气谨慎。日经指数收低0.9%，报14,388.77点，盘中稍早一度上涨0.6%。东证股价指数下跌0.8%，收报1,162.50点。今日成交量为年内迄今以来第二低水平。

--中国股市：沪综指先抑后扬小幅收升,受银行股整体拉高带动

分析师表示，IPO预披露节奏加快继续压制市场，市场避险情绪蔓延伤及盘面，若无强有力的政策刺激，近期市场偏弱势格局仍将维持。沪综指收盘报2,072.831点，涨7.005点或0.34%，上证A股今日成交额823亿元人民币，上日为815亿元。沪深300指数收报2,196.795点，涨0.44%；沪深300指数期货主力5月合约尾盘报2,192.8点，涨0.01%，成交698,803手。

--香港股市：小幅收跌，企业财报疲弱拖累H股

香港股市微跌，受华润电力跌势拖累，因此前中国当局表示正对华润集团的领导进行腐败调查。恒生指数收跌0.1%至22,730.68点；恒生国企指数收低0.5%。

H股主要受累于企业财报疲弱。长城汽车大跌6.3%，因此前公布的第一季获利增速剧减。

--汇市：欧元在近两周低位水准徘徊，德拉吉周四讲话或带来压力

欧元兑美元接近两周低位，兑日圆则下跌，此前有关欧洲央行将会试图遏制欧元进一步走强的预期，让投资者远离该货币。欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四将在阿姆斯特丹讲话。

欧元兑美元持平于1.3795美元，之前一度下滑至两周低位。欧元兑日圆下跌0.1%，报141.40日圆，兑英镑则跌至0.8210英镑。

美元兑日圆报在102.52，下跌约0.1%，稍早一度升至102.73。日圆周一受挫。数据显示，日本出口增速降至一年来最慢水平。

--欧元债市：葡萄牙公债收益率跌向近八年低点，明日将迎来新债标售

葡萄牙公债收益率跌向八年低位，表现超出欧元区核心国家公债。葡萄牙准备本周标售公债，这是三年来首次。葡萄牙10年期公债收益率下跌1个基点，至3.73%，略高于上周触及的八年低位3.66%。其他欧元区二线国家公债收益率亦跌向多年低位，缩窄与核心国家公债的利差。核心国家公债盘初涌现一些卖压。德国10年期公债收益率开盘升至1.53%。

--国际油市：乌克兰局势支撑布兰特原油，但受库存预期打压

布兰特原油期货守在六周高点每桶110美元附近，因市场担忧乌克兰局势不稳，不过美国原油库存增长的预期仍打压油价。0826 GMT，布兰特原油下跌0.18美元至每桶109.77美元，距离上周触及的六周高位110.36不远。美国原油期货下滑0.31美元至104.06美元。

--金属期市：供应紧俏推升LME期镍触及14个月高位，期铜则走跌

期镍价格触及逾14个月高位，印尼禁止矿石出口的禁令，造成供给持续偏紧，而乌克兰紧张情势，亦对主要产镍国俄罗斯的出口构成威胁。伦敦金属交易所(LME)三个月期镍触及盘中高点18,275美元，为去年2月18日以来高位。0711GMT时，期镍上涨1.8%。LME期铜下跌0.6%，至6,611.75美元，仍因中国经济放缓的需求疑虑而承压。上期所7月期铜跌0.2%，收报每吨46,430元人民币。

--全球金市：现货金自两周半低点反弹，资金进一步流出黄金ETF

黄金自稍早跌势中反弹，因美元回吐部分涨幅，但投资者人气依然低迷，资金进一步流出黄金上市交易基金。乌克兰紧张局势未能提振黄金的避险魅力，这也加剧市场空头氛围。