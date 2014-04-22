台湾债市：指标10年债殖利率收创八个月新低，因20年债标低于市场预期

* 指标10年债殖利率收创八个月新低 * 20年新债标售结果低于市场预期 * 短线台债料区间偏多盘整 路透台北4月22日 - 台湾指标10年公债103/6 周二殖利率收创同年期公债逾八个月新低。交 易员认为，午间公布20年期公债103/7 得标利率低于市场预期，激励台债多方气盛，指标券殖利 率全面收跌，其中以10年券殖利率跌幅最重，短线台债料区间偏多盘整。 他们并指出，此次20年新券标低较为影响10年公债，毕竟10年跟20年公债间的利差明显低于5年跟10年公 债间的利差，因此率先引领10年债殖利率向下修正，尽管10年期公债103/6增额券今日展开发行前交易，做空 力道也暂没有发挥空间，标债后台债操作气氛明显偏多。 今日20年期公债103/7得标利率为1.928%，低于市场预估的1.95-1.975%，较上次同年期公债标售得标利率 2.07%下跌14.2个基点。 此令10年公债 殖利率亦收创同年期公债逾八个月收盘低 位，前低为2013年8月9日的1.5378%。 “ 20年券标得比市场乐观预期的还要低。”一位大型证券台债交易员说。 交易员指出，随着10年期公债增额券103/6R展开发行前交易，市场流动性将会转到10年券身上，惟受到20 年券103/7标售结果低于预期的影响，103/6R殖利率今收近日低，并拉低103/6殖利率表现，目前两档10年期主 流券间的利差约0.5个基点左右。 交易员预估，明天五年期公债103/4的交投区间暂估在1.05-1.07%；10年期公债103/6主交投暂估1.535-1. 57%、10年期公债103/6R发行前交易交投暂看在1.54-1.575%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/4 -0.80 1.0550 *1.0525-1.0620 56.5 10 103/6 -2.10 1.5435 *1.5400-1.5635 24.5 10 103/6R -- 1.5515 *1.5510-1.5725 32.5 *注：该券展开发行前交易以来的盘中低位。 银行台债交易员表示，目前台债走的是资金行情，中长线资金在去化压力下买券需求仍大，终端买盘抢标 以致20年新券得标利率低于预期，而美国指标10年期公债仍续处2.6-2.8%区间盘整，并未显现明确方向，对台 债资金行情的影响较为有限。 “ 如果美债殖利率只是每天小弹，那可能影响(台债)不大。”一位大型票券台债交易员说。 上述票券交易员亦称，本周美国将陆续标售两年期及五年期公债，且随着气候欠佳的因素去除后，本周公 布的经济数据可能利好，预估本周美债殖利率有机会略微向上。 美国公债收益率周一基本持平，因预期又将有一轮强劲的美国经济数据出炉，限制对公债的避险买盘，另 外，交易商对乌克兰冲突反应冷淡，更看重缓解该国冲突的努力。指标10年期公债价格 尾盘下跌1 /32，收益率报2.715%，上周四尾盘报2.71%。 本周全球重要经济事件与数据包括： 4/22(二)：美国3月成屋销售年率、欧元区4月消费者信心指数、美联储前主席贝南克发表演讲； 4/23(三)：台湾经济部公布3月工业生产指数、汇丰中国制造业PMI 4月初值、法国、德国、欧元区Markit 制造业、服务业和综合采购经理人指数(PMI) 4月初值、美国Markit制造业PMI 4月初值、韩国GDP第一季初 值、纽西兰利率决议； 4/24(四)：美国3月耐久财订单、美国一周初请失业金数据、欧洲央行德拉吉在荷兰央行举办的活动上讲 话； 4/25(五)：台湾3月M2年增率、英国3月零售销售、美国Markit服务业PMI4月终值。 30 103/5 没有成交 20 103/3 没有成交 10 103/6 1.5435 5 103/4 1.0550 2 103/1 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)