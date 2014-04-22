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亚洲 | 2014年 4月 22日 星期二 16:19 BJT

更新版-亚洲橡胶：东京期胶触及逾四年低点，但油价走坚助其扳回跌幅

(指明东京期胶盘中触及逾四年低点)

路透曼谷4月22日 - 东京工业品交易商(TOCOM)期胶合约周二跌至逾四年低位，因担忧全球最大橡胶消费国--中国的需求下降，但原油价格走高帮助期胶之后再度站上心理关口200日圆。

TOCOM指标9月期胶 盘中一度跌至196.7日圆，为2009年10月以来最低位，之后扳回跌幅，结算价报每公斤201.6日圆。

“油价走坚给TOCOM期胶带来支撑，但有关中国需求放缓的担忧促使投资者清仓止损。”一位曼谷交易员说道。

布兰特原油周二站上每桶110美元，接近六周高位，因担心旨在平稳乌克兰局势的日内瓦协议得不到履行。不过，由于预计美国原油库存增加，使油价得到遏制。

上海期交所主力9月期胶合约 下跌45元人民币，收报每吨14,005美元。

新加坡SICOM-5月期胶合约 最新报166.5美分，上涨1.9美分。（完）

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦 审校 杜明霞)
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