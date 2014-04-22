更新版-亚洲橡胶：东京期胶触及逾四年低点，但油价走坚助其扳回跌幅

国际油市：如果延长减产协议，减幅可能不会那么大--科威特石油部长
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。
(指明东京期胶盘中触及逾四年低点)
路透曼谷4月22日 - 东京工业品交易商(TOCOM)期胶合约周二跌至逾四年低位，因担忧全球最大橡胶消费国--中国的需求下降，但原油价格走高帮助期胶之后再度站上心理关口200日圆。
TOCOM指标9月期胶 盘中一度跌至196.7日圆，为2009年10月以来最低位，之后扳回跌幅，结算价报每公斤201.6日圆。
“油价走坚给TOCOM期胶带来支撑，但有关中国需求放缓的担忧促使投资者清仓止损。”一位曼谷交易员说道。
布兰特原油周二站上每桶110美元，接近六周高位，因担心旨在平稳乌克兰局势的日内瓦协议得不到履行。不过，由于预计美国原油库存增加，使油价得到遏制。
上海期交所主力9月期胶合约 下跌45元人民币，收报每吨14,005美元。
新加坡SICOM-5月期胶合约 最新报166.5美分，上涨1.9美分。（完）
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦 审校 杜明霞)
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。
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4月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88527人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.12%，低于上交易日收盘的20.06%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.73 4.95 1.08 建设银行 5.76 6.16 1.06 中国银行 3.51 3.65 1.09 农业