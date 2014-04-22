《热点透视》辉瑞股价起伏表现，为反对大举收购提供最有力论证

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cyran

路透纽约4月21日 - 辉瑞 准备再发动一次大型收购案，而它的股价表现则为反对立场提供了最有力的论证。辉瑞若以840亿美元买下阿斯利康 ，将可创造巨大的成本节约效益，也让停泊在海外的大量现金发挥作用。但大型制药商的合并往往弊大于利。辉瑞在2000年代大买特买，结果投资报酬甚差。之后公司积极瘦身，才让市值几近翻倍。

药厂合并通常有望带来明显的成本缩减。性质重叠的销售人员可以裁掉，研发得以调整，一般性的营运支出可以缩减。一个明显的例子就是，辉瑞约10年前以600亿美元买下法玛西亚(Pharmacia)时，年度支出减少约40亿美元，而这为收购目标年度成本的三分之一有余。

如果辉瑞合并阿斯利康能够带来同样强劲的综效，换算下来等于一年节省将近80亿美元。这笔金额经过赋税及资本因素调整后，价值将在500亿美元左右。这已经值得为取得控制权付出高额溢价，而且还有够多的甜头可以回馈辉瑞股东。

主要的问题在于药品开发。制药公司必须持续发明新药，因为既有药品终究会被便宜的学名药(Generic Drug)对手取代。一家药厂规模愈大，就必须创造出更多畅销药。规模比较小的药厂，在发明新疗法方面，比大药厂的效率更高，因为好构想往往会被埋没在大组织的繁文缛节之中。辉瑞和阿斯利康目前都饱受销售下滑之苦。根据过去的经验，长远来看，合并可能只会让这个问题变得更加突出。

辉瑞的股价最能够反映这种超大合并案的相关弊病。辉瑞在2000-2009年总共斥资超过2,000亿美元，先后收购Warner Lambert、法玛西亚、及惠氏。尽管辉瑞实现大量的成本节约，并承诺这些收购案将提高药品开发的生产力，但股价仍然大受打击。在这波收购结束时，辉瑞市值不到1,400亿美元。

Ian Read在2010年接任执行长后，辉瑞开始积极瘦身。辉瑞以120亿美元卖掉了婴儿营养品事业，以24亿美元卖掉Capsugel胶囊部门，将动物保健部门Zoetis 分拆上市。辉瑞股价在这段时间大涨超过80%。这段历史透露出，或许辉瑞缩小规模，对股东的好处会大过再度扩张。(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)