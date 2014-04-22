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货币新闻 | 2014年 4月 22日 星期二 17:29 BJT

香港个股：港交所拟推出铜、铝、锌小型期货合约，以人民币现金结算

路透香港4月22日 - 香港交易及结算所有限公司（港交所） 周二称，计划于今年稍后时间推出铜、铝、锌的小型商品期货合约。

港交所在一份声明并称，上述期货合约将以人民币现金结算。（完）

(编译 雷美珍；审校 黄凯)
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