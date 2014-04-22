台湾汇市：台币连四日贬值至二周来低位，外资动向不明

* 收盘小贬，连四日贬值 * 外资汇出入都有，方向不明 * 明日实质交投料在30.250-30.350 路透台北4月22日 - 台币兑美元 周二以最低价收市，且创二周以来低 位。尽管韩元兑美元收升，但外资稍有汇出下令台币连四日收贬，不过全日成交仍偏清淡。 尽管韩国受惠外资汇入，韩元 仍收升，但是台币市场少了近期推升台币升值的主 力--外资，今日台币收贬并创4月7日以来的收盘低位，当日收在30.320。 交易员表示，虽然外资在台股仍旧维持买超，不过在汇市已是进出入都有，方向并不一 致。而他们也表示，若是出口商在30.270以上则有较明显的卖盘，可关注月底的抛汇力道是 否加强。 〞今天其实外资买卖都有，他们还没有完全脱离放假。〞一位大型银行交易人士表示。 他们认为，近期国际美元偏向强势，估计明日台币的实质交易价位将向30.300靠拢，先 视30.3是否有效贬破。 他们并称，韩元收升，但台币逆势走贬，以价位而言央行对台币目前的水位应该挺满意 的，此外央行也不乐见台币短期变化太大，估计台币短期之内仍将在30.2-30.4的区间盘整 。 他们预估，明日实质交投料在30.250-30.350。今日台币实质交易区间主要在30.260-30 .290，上日则在30.170-30.250。 台湾股市 周二小幅收高。分析师指出，今日受电子股率先创波段高位激励，大 盘得以维持涨势。证交所资料显示，外资及陆资在台股买超29.16亿台币，自3月21日以来至 今已是连续第22个交易日买超，共计买超1,170.79亿台币； 韩国韩元兑美元 周二收盘从周一的1,039.0小升至1,037.7，受外资买 超韩股和出口商美元卖盘支撑。 美元兑日圆以及美元指数周二均小升至两周新高，此前美元在海外市场表现淡静，因适 逢复活节长假，全球很多市场休市。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度转 至价平附近；一个月远汇报价 早盘在30.270/30.280左右，上日纽约盘收在30 .205。 本周全球重要经济事件与数据包括： 4/22(二)：美国3月成屋销售年率、欧元区4月消费者信心指数、美联储前主席贝南克发 表演讲； 4/23(三)：台湾经济部公布3月工业生产指数、汇丰中国制造业PMI 4月初值、法国、德 国、欧元区Markit制造业、服务业和综合采购经理人指数(PMI) 4月初值、美国Markit制造 业PMI 4月初值、韩国GDP第一季初值、纽西兰利率决议； 4/24(四)：美国3月耐久财订单、美国一周初请失业金数据、欧洲央行德拉吉在荷兰央 行举办的活动上讲话； 4/25(五)：台湾3月M2年增率、英国3月零售销售、美国Markit服务业PMI4月终值。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.303 30.268 30.251-30.303 30.275 5.72 5.10 元太外汇经纪公司 30.298 30.260 30.256-30.298 30.265 2.77 2.45 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.010/0.000 -0.020/-0.010 美元/台币六个月期 -0.140/-0.120 -0.160/-0.140 (完)