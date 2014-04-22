中港个股：海螺水泥料今明两年资本开支不会下降，因加快海内外发展

路透香港4月22日 - 中国大型水泥生产商--安徽海螺水泥 周二表示，公司将会加快海外战略的实施，目前已在缅甸、越南等国家进行合理的布局；同时亦会加大国内的并购力度，预计今、明两年的资本开支不会大幅降低。

海螺水泥执行董事章明静在公司的投资者网上说明会表示，公司的国际化是在控制风险的情况下稳步推进的，目前公司在印尼销售水泥的吨毛利大约为30-50美元。

去年，海螺水泥的资本开支约75亿元人民币(包括并购支出)，2014年计划资本开支为85亿元(不含并购项目支出)。

对于水泥价格和需求的看法，公司执行董事兼总会计师周波称，水泥需求预计仍将维持一定的增幅；去年水泥价格是低开高走，今年初与去年同期相比则是高开，后市预计保持稳定并仍有一定幅度上升。

章明静指出，华东区域水泥的供求关系不断改善，从供应端来看，区域几乎没有新增产能。从近期需求来看，重点工程和基础设施占比达到37%，城镇及农村市场消费占比达到34%，房地产的需求消费仍保持30%，需求仍保持稳定增长。因此公司认为区域的价格会保持稳定，随着需求的旺季到来，价格应该有所回升。

她续称，从全年来看，虽然房地产量价齐跌，对水泥需求的影响不会太大，因为还有新型城镇化建设、保障房建设、棚户区改造的需求，会弥补房地产投资减少的影响。

对于发行优先股及回购，管理层表示目前没有相关计划。