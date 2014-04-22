重温稿-《中国新债预测》五年国债利率料落在4.01%需求稳定，定向降准刺激有限

* 招标品种：财政部五年期固息国债

* 招标金额：280亿元人民币

* 招标时间：周三(23日)10:35-11:35

* 受访人数：7位(银行和券商)

* 预测区间：3.95%-4.05%

* 预测均值：4.01%

路透北京4月22日 - 中国财政部周三将跨市场招标发行五年期固息国债。路透调查显示，在上周中国国务院拍板的定向降准政策今日落地，不过鉴于此前市场已有所反应，业内人士认为，对明日新债刺激不会过大，预期加权中标利率落在4.01%。

中国人民银行周二称，决定从4月25日（周五）起下调县域农村商业银行人民币存款准备金率2个百分点，下调县域农村合作银行人民币存款准备金率0.5个百分点。

华北一银行交易员称，国债的需求还是比较稳定的，毕竟有考核因素在。不过考虑相对同期限金融债，五年期国债绝对收益率优势有所欠缺，所以预期受追捧度不及前者。

央行15:30公布新闻稿后，部分参与调查的机构下调了自己的预测值。但他们亦指出，上周市场对定向降准的消息已有所反应，当前为靴子落地，所以对市场刺激作用或比较有限。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，五年期品种最新收益率为4.0843%。二级市场上，剩余期限约4.7150年的固息国债140001最新报价对应收益率 为4.10%/4.01%。

明日新债招标量为280亿元人民币，为财政部今年第八期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。