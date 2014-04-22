新闻稿：中国央行就下调县域农商行和农合行存款准备金率答记者问

路透北京4月22日 - 以下为中国人民银行新闻发言人就下调县域农村商业银行和农村合作银行存款准备金率答记者问全文：

1、下调县域农村商业银行和合作银行准备金率是否意味着货币政策放松或转向？

答：此次对相关县域农村金融机构下调准备金率是人民银行为贯彻落实国务院常务会议和马凯副总理在全国农村金融服务经验交流电视电话会议上的讲话精神，加强金融对“三农”发展的支持，引导加大涉农资金投放的结构性调整举措，不意味稳健货币政策取向的改变，在稳健货币政策取向下，不会影响银行体系总体流动性。下一步，人民银行将继续实施稳健的货币政策，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。

2、此次调整政策为何只考虑县域农村商业银行和合作银行？

答：与设在城市的农商行、农合行相比，法人在县域的农商行和农合行涉农贷款比例高，支农力度大。针对这些县域农村金融机构进行准备金率结构性调整，有利于增强“支农”的政策指向性，提高县域农村金融机构的财务实力和支持“三农”发展的能力，起到引导信贷资源更多流向“三农”和县域的正向激励作用，增强金融服务实体经济的能力。

3、这一政策与人民银行以往支持“三农”发展的准备金政策有何联系？