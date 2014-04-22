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货币新闻 | 2014年 4月 22日 星期二 17:38 BJT

新兴汇市：印度卢比兑美元触及一个月低位，受进口商美元需求打压

路透孟买4月22日 - 印度卢比兑美元周二跌至3月21日以来最弱水准，进口商尤其是油企的美元需求打压卢比，同时该地区货币走贬也拖累卢比。

卢比兑美元在0925 GMT报60.85/86，此前一度跌至3月21日以来最低60.86。周一卢比收报60.59/60。

周二亚洲货币普跌，中国人民币触及14个月低位。(完)
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