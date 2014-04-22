中国债市：利率互换一波三折终略降，定向降准消解正回购操作冲击

路透北京4月22日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周二走势一波三折，总体较前略回落。市场人士表示，公开市场28天期正回购操作规模略大于市场预期的冲击，不及午后央行定向降准的利好，两者角力后推动IRS略下探。
“早上资金紧，IRS往上走了；下午有消息，降准幅度超预期，利率就又下来了，”上海一大型银行交易员称。
其进一步计，IRS近期或震荡下行，曲线或趋陡峭化。IRS长端受套券(IRS和现券套期保值)交易策略盛行限制，下行空间或有限；而受基准资金利率影响更大的短端，或仍存一些下行机会。
上海一券商交易员则表示，此次定点降准针对性比较强，整体是维稳的，料对市场影响不大。
央行公开市场周二单日净回笼70亿元人民币，千亿元规模的28天期正回购略大于市场预期。市场人士表示，当前资金面虽因季节因素略有收敛，但机构自身流动性还是比较充裕的，且短期预期偏好，故对正回购仍有一定的需求。
央行周二下午称，决定从4月25日（周五）起下调县域农村商业银行人民币存款准备金率2个百分点，下调县域农村合作银行人民币存款准备金率0.5个百分点，两者分别执行16%和14%的准备金率。分析师称，此举不意味稳健货币政策取向的改变，在稳健货币政策取向下，不会影响银行体系总体流动性。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.5500/3.6500 3.8025/3.8842 4.0450/4.1363 4.2700/4.3700 4.2625/4.5375
上日 3.2925/3.3900 3.6963/3.7800 3.9875/4.0742 4.1950/4.2800 4.1917/4.4642
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变动 +0.2575/+0.2600 +0.1062/+0.1042 +0.0575/+0.0621 +0.0750/+0.0900 +0.0708/+0.0733
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2014年3月人民币IRS成交的名义本金总额约3,234.55亿元，较2月的1,958亿元大涨不到七成。(完)
(发稿 曹巍浩；审校 林高丽)