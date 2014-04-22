更新版 1-香港个股：港交所计划今年推出首批四只亚洲商品期货合约

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路透香港4月22日 - 香港交易及结算所有限公司（港交所） 周二称，计划今年推出首批四只亚洲商品期货合约，均为现金结算，其中铝、铜及锌合约以人民币计价。

港交所在一份声明中称，拟推出的商品期货合约分别为伦敦铝期货小型合约、伦敦锌期货小型合约、伦敦铜期货小型合约以及API 8动力煤期货。待取得监管机构批准及市场准备就绪后，今年内推出。

港交所行政总裁李小加表示，“我们推出亚洲商品平台，旨在满足亚洲商品市场的需要，而以人民币计价的期货合约能为客户提供货币上的便利。”

这是港交所于2012年底完成以22亿美元收购伦敦金属交易所（LME）以来，首批商品期货产品。李小加并称，推出四只商品期货合约仅是公司整个亚洲商品计划的序幕，港交所将继续致力发展亚洲商品平台。

香港与上海正在研究推出两地股市双向交易机制，在互联互通的基础上，未来两地商品期货市场亦有望进一步合作。据李小加此前接受路透访问时称，港交所计划与上海期货交易所合作，共同挂牌上市上海期交所的工业金属合约，以带动套利机会并扩增流动性。

港交所是次推出三只伦敦金属期货小型合约将以人民币进行交易，合约单位均为5吨，最终结算价为伦敦金属交易所（LME）于相关合约最后交易日厘定并公布的伦敦铝／锌／铜期货合约正式结算价，合约月份包括即月及后续11个历月。交易时间为周一至周五，上午9时至下午4时15分以及下午5时至翌日凌晨1时。

此三只金属期货合约的标准合约为LME成交量及成交合约价值最大的三只合约，今年首季成交量占LME期货总成交量超过80%。

至于动力煤期货合约采用能源和商品报价机构阿格斯和信息公司IHS的API 8动力煤指数，该指数追踪华南煤到岸价（收到基低位发热量5,500千卡／千克），为国际煤炭现货及衍生产品业务使用的指数系列之一。

API 8动力煤期货合约将以美元进行交易，合约单位为200吨，最终结算价为合约月份阿格斯／麦氏煤炭价格指数报告公布的API 8指数的平均值，API 8动力煤期货合约月份涵盖即月及后续23个历月。交易时间为周一至周五，上午8时至下午4时15分以及下午5时至翌日凌晨1时。

动力煤为发电的重要燃料。在中国内地，约70%的电力来自火力发电厂。中国为动力煤最大的生产国、消费国及进口国之一。其他主要消费经济体包括日本、印度、南韩以及台湾。（完）

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