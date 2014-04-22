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货币新闻 | 2014年 4月 22日 星期二 17:55 BJT

南非矿业：铂金产商与工会恢复谈判，企图结束持续三个月罢工

路透约翰尼斯堡4月22日 - 全球主要铂金产商的负责人，周二将再度与南非矿工与建筑业联盟(AMCU)进行工资谈判，以结束南非历来为时最久且损失最大的矿业罢工。

AMCU的约七万名成员在13周前，在Anglo American Platinum 、Impala Platinum 及Lonmin 等主要铂金产商发动罢工。

AMCU一开始的要求是立即调高初级工人基本工资一倍，至每月12,500兰特。但之后AMCU已改口表示，愿意接受每年调高约30%，以三年时间达到原先目标。基本工资不含房屋等各项津贴。

铂金产商上周四提出的最新条件是，工资最高调涨10%，加上其他项目调升，在2017年7月之前，使基本工资加上津贴达到每月12,500兰特。

尽管罢工规模很大，根据汤森路透旗下GFMS估计，全球约40%铂金生产目前停摆，但铂金价格反应不大，加剧了产业的困境。

现货铂金价格 目前约每盎司1,408美元，比起罢工前夕的价格，下跌约3%。

在此同时，铂金产商的生存机会正受到罢工事件的严重影响。根据一个行业网站持续更新统计资料，自罢工以来，铂金产商目前为止已损失142亿兰特(13.5亿美元)，而且持续升高中。

罢工工人目前已损失约63亿兰特工资，在连续三个月没有工资收入的情况下，工人的抗争决心可能会动摇。(完) (编译 蔡美珍;审校 张明钧)
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