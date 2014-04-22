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货币新闻 | 2014年 4月 22日 星期二 18:06 BJT

欧洲央行：执委科尔称指标利率仍有下调空间

路透巴黎4月22日 - 欧洲央行执委科尔指出，指标利率0.25%还有进一步下调的空间，而欧元走强可能会使通胀率持续过低。

“一旦有必要宽松货币政策时，我们还有很多工具，”科尔在周二刊出的法国世界报专访中指出。“我们仍有进一步调降指标利率的空间。”

当问到欧元汇率水平时，他表示“对我们而言，问题在于欧元汇率水平及未来走势，是否会拉慢通胀率回到接近但低于2%的过程。”(完) (编译 蔡美珍；审校 田建华)
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