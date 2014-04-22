路透基点：烨辉(香港)与烨辉(中国)完成融资--TRLPC

路透香港4月22日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，烨辉(香港)控股有限公司的七年期双币融资规模从3,700万美元提高到3,800万美元。同时，烨辉(中国)科技材料有限公司的9.25亿元人民币七年期双币融资规模则降到了8.74亿元(1.40亿美元)。

烨辉(香港)的这笔无抵押贷款由母公司烨辉企业股份有限公司担保，现在分为A部分(3,100万美元)和B部分(3,600万元人民币)。

牵头行兼簿记行第一商业银行提供1,200万美元和1,800万元人民币。高雄银行、台湾的输出入银行、华南银行和台中商业银行各承贷400万美元和600万元人民币。阳信银行承贷300万美元。

计划于4月28日签约。贷款用于在中国建设一条新的材料生产线。

同时，为了同样的目的，烨辉(中国)科技材料有限公司的七年期双币融资案预计在周三签约。

现在这笔贷款分为两部分：7.4915亿元人民币部分和2,000万美元部分。

牵头行中国银行将苏分行承贷3亿元人民币；第一商业银行上海分行承贷1.6915亿元人民币和500万美元，担任牵头行。台湾土地银行上海分行和上海浦东发展银行各自承贷1亿元人民币。台湾企银上海分行参贷1,500万美元，合作金库苏州分行提供8,000万元人民币。

如行前报导，烨辉(香港)控股有限公司的贷款A部分利率为较三个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码250个基点，B部分利率为较三个月离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)加码230个基点。A部分贷款若台北银行间美元拆放款利率(TAIFX)和Libor之差超过35基点，借款人将支付多出的部分。

银行受邀以两个层次参贷。承贷1,000万美元的银行，有35个基点的前端费并获得牵头行兼簿记行头衔；承贷500万-990万美元的银行，有15个基点的前端费。承诺费为15个基点。

贷款在42个月的宽限期之后分八期不等额偿还，每半年偿还一期：7.5%(第1-2期), 11%(第3-4期)、15%(第5-6期)和16.5%(第7-8期)。

至于烨辉(中国)科技材料有限公司的贷款，美元贷款部分利率为LIBOR加码350个基点，人民币部分的利率为中国人民银行五年期利率的105%。(完)