重温稿-《中国新债预测》进出口行两期债料需求尚佳，五年品种有望更受欢迎

* 招标品种：进出口行一年固息债，及五年增发债

* 招标时间：周三(23日)14:00-15:00

* 招标金额：一年至多60亿元；五年至多70亿元

* 预测区间：4.55%-4.66%；5.15%-5.27%

* 预测均值：4.61%；5.21%

* 受访人数: 7位(银行、券商）

路透北京4月22日 - 中国进出口银行周三下午将招标一年固息债，及五年期增发债。路透调查显示，本月逢利率债集中到期，抬升投资户对新债需求，若明日资金无大幅波动，预期上述两期固息债需求尚佳，且五年品种存绝对收益率优势，机构认购有望更为积极。

午后中国央行宣布定向降准，交易员对此指出，债市此前针对此消息已有反应，且监管层亦强调存准变动不意味货币政策转向，所以该消息对多头情绪激励料一般。

中国人民银行周二称，决定从4月25日（周五）起下调县域农村商业银行人民币存款准备金率2个百分点，下调县域农村合作银行人民币存款准备金率0.5个百分点。

”五年的还可以，主要是和三年的利差挺大的，所以需求应该没问题，现在五年金融债还是很好卖的。“华北一银行交易员称。

央行15:30公布定向降准新闻稿后，部分参与调查的机构下调了自己的预测值，多为调整五年增发债预期。他们认为，当前货币政策仅是定向发力，不是全面的转向，加之此前市场对此消息已有消化，所以暂不认为对明日新债会有较大扰动。

中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，一年和五年品种最新收益率分别报在4.6561%和5.2649%。

明日增发标的券--剩余期限约4.9479年的进出口行今年第23期金融债 最新估值为5.2614%。

中国央行网站的新闻稿称，此次定向下调存准率不意味稳健货币政策取向的改变，在稳健货币政策取向下，不会影响银行体系总体流动性；且符合稳定总量、盘活存量、优化结构的原则。

明日招标两期债为进出口行今年第27期和28期债，27期为一年期新发品种，28期为今年第23期金融债 的增发债券，票面利率为5.43%。

以下为具体发行条款：

第27期 第28期

---------------------------------------------------

发行上限： 60亿元 70亿元

招标时间： 4月23日14:00-15:00

期限/计息方式： 一年固息 五年固息

中标方式： 单一利率中标 单一价格中标

（荷兰式） (荷兰式)

起息日: 4月24日 4月2日

缴款日： 4月24日 4月24日

分销期： 4月23日-4月24日 4月23日-4月24日

上市日： 4月28日 4月30日

基本承销额： 无 无

发行手续费： 0.05% 0.10%

---------------------------------------------------(完)