路透基点：仁恒置地4亿美元贷款启动--TRLPC

路透香港4月22日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，中国地产开发商仁恒置地集团的4亿美元三年期融资案在周二下午启动。

四家牵头行兼簿记行是星展银行、恒生银行、汇丰控股和渣打银行。

这笔贷款通过Yanlord Land (Hong Kong) Co Ltd借入，分为1.3亿美元循环信贷和2.7亿美元分期贷款。仁恒置地集团提供担保。

利率为Libor或Hibor加码370个基点。融资可以美元或港元提供。

承贷4,000万美元的银行可获牵头行头衔，承贷3,000-3,900万美元的银行可获主办行头衔，承贷2,000-2,900万美元可获安排行头衔。

银行可以选择按比例提供贷款，或者只提供定期贷款。

按比例提供的话，混合平均年限为2.88年。牵头行的综合收益为450个基点，230个基点的费用；主办行综合收益为440个基点，200个基点的费用；安排行综合收益为430个基点，173个基点的费用。

承贷定期贷款，牵头行的综合收益为445个基点，212个基点的费用；主办行的综合收益为435个基点，183个基点的费用；安排行综合收益为425个基点，155个基点的费用。定期贷款的平均年限为2.82年。

银行回复截止日期是5月23日。

安排4月28和29日到南京和上海实地考察。

稍早，有报导称借款方可能根据银团贷款情况来考虑发行债券。

该公司在新加坡上市，将使用贷款资金为三笔不同的俱乐部贷款进行再融资。

借款方在7月有一笔1.50亿美元俱乐部贷款到期，利率是伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码350个基点。这笔贷款当中有约1,000万美元的部分在2013年2月以原案价码的约98%出售。

根据汤森路透基点数据，仁恒置地在2015年5月也有一笔1.20亿美元的俱乐部贷款到期。