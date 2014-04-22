《综述》企业购汇增加人民币慢贬急升，“反向干预”难辨虚实

* 企业预期持续分化，购汇明显升温

* 贬至6.24元出现明显结汇支撑

* “反向干预”呼声四起，市场存在不同看法

* 二季度横向整理、双向波动可能性大，存政策意图变数

作者 李然

路透北京4月22日 - 人民币兑美元即期汇率自4月10日起走势偏弱，慢贬急升的新特征在本周趋于明显。一方面企业层面预期分化，且购汇需求升温；另一方面汇率逼近6.24元时遭遇较强结汇支撑，一时间“反向干预”风声四起。

分析人士认为，近期汇率形势仍符合双向波动特征，企业层面的预期仍没有明显方向，惟避险意识和需求大大提高；关键点位的大行结汇来自客盘还是“反向干预”仍需观察，但当局政策意图仍是后期汇率走势的重要影响因素。

“企业现在是满腹狐疑，搞不清楚后期汇率会是什么样。”招商银行总行高级分析师刘东亮对路透说。他刚于上周末结束对珠三角等地区的企业调研活动。

他表示，目前企业对于升值和贬值都有怀疑，观望态度很明显，有结购汇需求时都会跑到银行来问，而不再像以前放心大胆地留敞口，谨慎了很多。

这与交易层面反映的情况吻合。从价格波动来看，之前人民币“急贬慢升”的风格，近期转换为“慢贬急升”，符合近期贬值由客盘驱动的特征。交易员反映即期购汇需求明显升温，客盘偏向净购汇，但并未感觉出现明显的贬值预期。

“未来的不确定性太大，客户也不敢赌了，先解决眼前实际需求为主吧。”一股份行交易主管表示，感觉最近即期交易量明显增加、远期明显减少，也很少再像以前结合配套产品做空美元。

人民币兑美元即期汇率 周二收盘价和日低均创14个月以来新低。隔夜美元指数走升后中间价续开低。盘间客盘购汇力道渐强，不过在接近6.24元关口时出现明显的大行结汇，令贬幅有所收窄。

**"反向干预"之争**

对于6.24元处出现的大行结汇是否为“反向干预”，市场上还有不同声音。这种结汇在3月21日即期触及6.2370元，以及本周一贬幅扩大至6.2359元一带时，均曾出现。

“今天即期交易员都惨了，但凡跟风（做多美元），一律灭掉。”一外资行交易员认为今天大行结汇的干预嫌疑较大。

多位交易员认为存在反向干预。考虑到目前企业预期已经较为分化，汇率继续贬值有可能引发预期转向，在对实体经济没有太大帮助的情况下，实在没有必要让汇率继续走贬。

“央行可以止盈了！”前述股份行交易主管认为，综合来看反向干预实际上有利于降低当局的干预成本，并有利于引导汇率呈现双向波动。

不过也有不同声音，认为这只是在价格运行到重要心理价位时，市场自发出现的反向操作，体现出市场驱动的双向波动正愈加明显。从结果来看，反向干预也有可能让外汇占款等数据更加复杂而难以解读。

刘东亮表示，不认为“反向干预”之说成立，因目前市况没有出现恐慌性下跌，没有必要进行干预，而这种大行结汇更像是双向波动的体现。

**后期走势能见度下降**

市场认为，由于预期持续分化且经济数据缺乏方向指引，二季度内汇率横向整理的可能性仍然较大，但中长期汇率走势仍存在众多变数，难以看清。其次，当局政策意图仍然是左右汇率走势的重要因素。

另一股份行交易员认为，第二季度后面来自客盘的购汇可能还是会很强，双向波动很有希望，“就怕是单边贬值。”

前述交易员表示，目前是否会启动新一轮的贬值要看央行的态度，现在只觉得“到二季度末不会升值，其他看不清。”

中间价方面，一国有大行交易员称，中间价随美元指数稍有贬值，仍不能看为贬值信号，整体看日内还是在客盘推动下维持区间盘整、短期双向波动，中长期走势则难以看清。