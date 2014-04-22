《综述》企业购汇增加人民币慢贬急升，“反向干预”难辨虚实

中国外汇：多角度增强人民币作为储备货币吸引力，巩固人民币国际地位--专家
路透上海4月20日 - 兴业银行首席经济学家鲁政委周四表示，美联储货币政策逐步转向收紧，给新加入SDR（特别提款权）的人民币补充国际流动性不足带来了空间。面对当前的有利国际背景，未来监管层依然需要从增强汇率弹性、深化汇市开放等多个角度入手，不断增强人民币作为储备货币的吸引力，巩固人民币的国际地位。
* 企业预期持续分化，购汇明显升温
* 贬至6.24元出现明显结汇支撑
* “反向干预”呼声四起，市场存在不同看法
* 二季度横向整理、双向波动可能性大，存政策意图变数
作者 李然
路透北京4月22日 - 人民币兑美元即期汇率自4月10日起走势偏弱，慢贬急升的新特征在本周趋于明显。一方面企业层面预期分化，且购汇需求升温；另一方面汇率逼近6.24元时遭遇较强结汇支撑，一时间“反向干预”风声四起。
分析人士认为，近期汇率形势仍符合双向波动特征，企业层面的预期仍没有明显方向，惟避险意识和需求大大提高；关键点位的大行结汇来自客盘还是“反向干预”仍需观察，但当局政策意图仍是后期汇率走势的重要影响因素。
“企业现在是满腹狐疑，搞不清楚后期汇率会是什么样。”招商银行总行高级分析师刘东亮对路透说。他刚于上周末结束对珠三角等地区的企业调研活动。
他表示，目前企业对于升值和贬值都有怀疑，观望态度很明显，有结购汇需求时都会跑到银行来问，而不再像以前放心大胆地留敞口，谨慎了很多。
这与交易层面反映的情况吻合。从价格波动来看，之前人民币“急贬慢升”的风格，近期转换为“慢贬急升”，符合近期贬值由客盘驱动的特征。交易员反映即期购汇需求明显升温，客盘偏向净购汇，但并未感觉出现明显的贬值预期。
“未来的不确定性太大，客户也不敢赌了，先解决眼前实际需求为主吧。”一股份行交易主管表示，感觉最近即期交易量明显增加、远期明显减少，也很少再像以前结合配套产品做空美元。
人民币兑美元即期汇率 周二收盘价和日低均创14个月以来新低。隔夜美元指数走升后中间价续开低。盘间客盘购汇力道渐强，不过在接近6.24元关口时出现明显的大行结汇，令贬幅有所收窄。
**"反向干预"之争**
对于6.24元处出现的大行结汇是否为“反向干预”，市场上还有不同声音。这种结汇在3月21日即期触及6.2370元，以及本周一贬幅扩大至6.2359元一带时，均曾出现。
“今天即期交易员都惨了，但凡跟风（做多美元），一律灭掉。”一外资行交易员认为今天大行结汇的干预嫌疑较大。
多位交易员认为存在反向干预。考虑到目前企业预期已经较为分化，汇率继续贬值有可能引发预期转向，在对实体经济没有太大帮助的情况下，实在没有必要让汇率继续走贬。
“央行可以止盈了！”前述股份行交易主管认为，综合来看反向干预实际上有利于降低当局的干预成本，并有利于引导汇率呈现双向波动。
不过也有不同声音，认为这只是在价格运行到重要心理价位时，市场自发出现的反向操作，体现出市场驱动的双向波动正愈加明显。从结果来看，反向干预也有可能让外汇占款等数据更加复杂而难以解读。
刘东亮表示，不认为“反向干预”之说成立，因目前市况没有出现恐慌性下跌，没有必要进行干预，而这种大行结汇更像是双向波动的体现。
**后期走势能见度下降**
市场认为，由于预期持续分化且经济数据缺乏方向指引，二季度内汇率横向整理的可能性仍然较大，但中长期汇率走势仍存在众多变数，难以看清。其次，当局政策意图仍然是左右汇率走势的重要因素。
另一股份行交易员认为，第二季度后面来自客盘的购汇可能还是会很强，双向波动很有希望，“就怕是单边贬值。”
前述交易员表示，目前是否会启动新一轮的贬值要看央行的态度，现在只觉得“到二季度末不会升值，其他看不清。”
中间价方面，一国有大行交易员称，中间价随美元指数稍有贬值，仍不能看为贬值信号，整体看日内还是在客盘推动下维持区间盘整、短期双向波动，中长期走势则难以看清。
刘东亮认为，当前要让市场自发呈现双向波动仍然缺乏基础，这仍有待中外利差环境的转变。从企业了解的情况来看，一旦当局减少市场干预，预期很有可能再次回到看多人民币的老路上，因此短期内仍有通过干预维持双向波动的需求。（完） (审校 黄凯)
路透上海4月20日 - 兴业银行首席经济学家鲁政委周四表示，美联储货币政策逐步转向收紧，给新加入SDR（特别提款权）的人民币补充国际流动性不足带来了空间。面对当前的有利国际背景，未来监管层依然需要从增强汇率弹性、深化汇市开放等多个角度入手，不断增强人民币作为储备货币的吸引力，巩固人民币的国际地位。
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
* 人民币小幅收跌，但中间价升值近200点 * 实需购汇较多，油盘亦有大量购汇 * 仍缺乏推动汇价走出区间波动的力量 * 关注本周法国大选 (新增评论和收盘报价) 路透上海4月19日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价则上调近200点。交易员称，隔夜美元指数明显调整，购汇客盘需求在合适点位持续出手，导致人民币市场价明显低于中间价；午后出现大量油盘购汇，进一步推低汇价。 他们并表示，近期美指连续走弱，在某种程度上缓和人民币贬值压力，当前仍缺乏推动汇价走出区间波动的力量，市场预期的分化也愈发明显。目前市场亦会关注本周法国大选，虽然出现明显超预期的可能性并不大。 “下午突然购汇特别强，发生了踩踏，可能随后央行紧急干预了一下。”一中资行交易员称。 另位中资行交易员亦表示，下午有油盘大量购汇，是今日客盘购汇增加的一个重要原因。 全球汇市方面，欧元周三触及三周高位，因美国收益率下降和对美国总统特朗普财政刺激承诺的疑虑导致美元走软。英国可能举行提前大选，促使英镑维持在六个月高点附近。