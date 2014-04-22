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货币新闻 | 2014年 4月 22日 星期二 19:02 BJT

美股业绩：纽约梅隆银行第一季EPS为0.57美元，分析师预估为0.53美元

路透4月22日 - 纽约梅隆银行周二公布：

* 第一季利润为6.61亿美元，合每股盈余(EPS)0.57美元

* 第一季净利息营收为7.28亿美元

* 第一季根据GAAP的总营收为36.5亿美元

* 截至第一季末非GAAP一级普通股资本充足率为11.0%，去年第四季末为10.6%

据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计纽约梅隆银行第一季每股盈余0.53美元,第一季营收37.3亿美元(完) (编译 王洋; 审校 白云)
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