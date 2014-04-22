马来西亚期市：棕榈油连续第二日上涨，受需求预期和马币走软支撑

路透新加坡4月22日 - 马来西亚棕榈油期货周二跳涨1.5%，连续第二日上涨，受需求增长和马币(林吉特)走软的预期推动。
棕榈油需求未来几日可能反弹，因主要进口国印度、巴基斯坦和中东国家在穆斯林斋月前夕补充库存。6月底将迎来斋月，随后7月将举行开斋节庆祝活动。
“迄今，斋月的库存备货很少，买家一直在清理库存，”一家吉隆坡的棕榈油交易商称。
“我们预计需求将在未来10天增加，因为棕榈油是亚洲和中东使用的主要烹调油。”
指标7月棕榈油期约 收高1.5%，报每吨2,682马币(822美元)，创4月17日以来高点。总成交量为28,496口。
马币对美元 连续第三日下滑，也为棕榈油提供额外支撑。
技术面同样看多。路透分析师王涛称，棕榈油或进一步反弹至每吨2,703马币的阻力位，从4月11日低点2,572马币开始的短期升势可能延续。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 朱晓军；审校 王洋)