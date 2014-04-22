香港金融：苏格兰皇家银行因内部监控缺失，遭证监会谴责及罚款600万港元

路透香港4月22日 - 香港证监会周二称，苏格兰皇家银行（RBS） 因在侦察和防止未经授权的交易活动及在香港进行其新兴市场利率业务时犯了内部监控缺失，对其作出谴责及罚款600万港元。

证监会的声明称，2011年10月15日RBS紧急联络证监会，就注意到其香港分行的交易员曾佩瑜进行未经授权的交易活动一事作出举报，证监会随即对RBS的新兴市场利率部门的系统及监控进行调查，并决定采取上述行动。

RBS主动作出举报时，发现曾佩瑜的交易中有异常情况，但未知情况有多严重或是否有任何损失和损失的程度。其后发现，曾佩瑜进行的未经授权交易及虚报价值的行为已持续三年，令RBS招致合共2,440万英镑的重大损失。

虽然曾佩瑜的失当行为是导致RBS蒙受损失的主因，但证监会认为，RBS新兴市场利率部门的风险管理及监控有所不足，及未能阻止类似曾佩瑜所犯的失当行为发生。

证监会法规执行部执行董事施卫民（Mark Steward）表示，“RBS迅速行动，在星期六下午向证监会作出举报，本会方能采取行动阻止曾佩瑜离开香港，RBS的做法值得表扬。正是这个原因，今天对RBS作出较轻的纪律处分。”

负责银行业监管的金融管理局（HKMA）在其声明中表示，同意证监会对RBS采取的行动，而金管局已完成对RBS的调查，并就有关缺失的根本原因对该银行采取相应的行动。按照金管局根据《银行业条例》第59(2)条作出的规定，该银行需于未来6个月内就有关措施的成效进行独立评估，并向金管局提交报告。（完）

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