美股业绩：联合技术季度获利高于市场预估，上调2014年EPS预估

路透4月22日 - 多元化制造商联合技术(United Technologies) 周二公布称，季度净利下滑，受累于重组成本，不过该公司的获利和营收高于市场预期。

联合技术还上调了2014年获利预估区间的下档。该公司是一家生产电梯、喷气发动机和气候控制系统的大型制造商。

该公司第一季净利较上年同期下滑4%至12.1亿美元，或每股盈余(EPS)1.32美元。去年该公司曾获得一些一次性收益。

不过据汤森路透I/B/E/S，该公司EPS比分析师预估均值高出0.05美元。

联合技术季度营收增长2.4%至147.5亿美元，略高于分析师预估。

联合技术预计全年每股盈余(EPS)介于6.65-6.85美元，原定下档为6.55美元。