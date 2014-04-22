美股业绩：联合技术季度获利高于市场预估，上调2014年EPS预估

机构观点：中国消费者对电动车兴趣开始升温，期望售价更低--毕马威
路透香港4月20日 - 国际会计咨询机构毕马威（KPMG）周四称，中国消费者对电动车的兴趣开始升温，并期望售价更低，其调查结果显示，57%的新能源汽车车主和76%的潜在买车人士认为电动车比内燃机汽车更经济合算，也更为环保。
路透4月22日 - 多元化制造商联合技术(United Technologies) 周二公布称，季度净利下滑，受累于重组成本，不过该公司的获利和营收高于市场预期。
联合技术还上调了2014年获利预估区间的下档。该公司是一家生产电梯、喷气发动机和气候控制系统的大型制造商。
该公司第一季净利较上年同期下滑4%至12.1亿美元，或每股盈余(EPS)1.32美元。去年该公司曾获得一些一次性收益。
不过据汤森路透I/B/E/S，该公司EPS比分析师预估均值高出0.05美元。
联合技术季度营收增长2.4%至147.5亿美元，略高于分析师预估。
联合技术预计全年每股盈余(EPS)介于6.65-6.85美元，原定下档为6.55美元。
截止周一，联合技术股价今年迄今攀升4%，表现优于美国股市大盘。(完) (编译 朱晓军；审校 白云)
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