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市场报道 | 2014年 4月 22日 星期二 21:35 BJT

美国热股：花旗寻求出售加州的50个分支，股价盘初小升

路透4月22日 - 彭博援引三位知情人士报导称，花旗集团 正在为设在加州的约50家分支机构寻找买家，这些分支共持有30亿美元存款。花旗正打算精简分支网络。

花旗股价周一收报47.84美元，周二盘初小涨0.17%。(完) (编译 王洋; 审校 白云)
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