亚洲企业：李嘉诚将投资以色列饮料包装企业Tipa--报载

路透耶路撒冷4月22日 - 以色列金融报纸Calcalist周二报导，香港亿万富翁李嘉诚在带头向以色列初创企业Tipa进行一轮1,000万美元的投资，该企业生产可在180天内生物降解的饮料包装。

李嘉诚麾下的维港投资(Horizon Venture)已经成功退出几宗在以色列的投资，导航软件公司Waze被谷歌 收购，移动应用开发商Onavo卖给了Facebook 。Calcalist称，维港投资将在最新一轮融资中加入Tipa的投资队伍。

记者无法联系上Tipa对此置评，但它的投资方之一GreenSoil Investments指出Tipa网站上刊登了Calcalist的报导。

据Tipa网站，这家有四年历史的公司生产的饮料包装，除了环保之外，还能降低食品和饮料生产商的运输仓储成本。(完)