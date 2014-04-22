亚洲企业：李嘉诚将投资以色列饮料包装企业Tipa--报载

标题新闻：俄罗斯初步同意将石油减产协议的实施期限延长到6月以后--科威特油长
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路透耶路撒冷4月22日 - 以色列金融报纸Calcalist周二报导，香港亿万富翁李嘉诚在带头向以色列初创企业Tipa进行一轮1,000万美元的投资，该企业生产可在180天内生物降解的饮料包装。
李嘉诚麾下的维港投资(Horizon Venture)已经成功退出几宗在以色列的投资，导航软件公司Waze被谷歌 收购，移动应用开发商Onavo卖给了Facebook 。Calcalist称，维港投资将在最新一轮融资中加入Tipa的投资队伍。
记者无法联系上Tipa对此置评，但它的投资方之一GreenSoil Investments指出Tipa网站上刊登了Calcalist的报导。
据Tipa网站，这家有四年历史的公司生产的饮料包装，除了环保之外，还能降低食品和饮料生产商的运输仓储成本。(完)
(编译 白云; 审校 王洋)
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路透香港4月20日 - 国际会计咨询机构毕马威（KPMG）周四称，中国消费者对电动车的兴趣开始升温，并期望售价更低，其调查结果显示，57%的新能源汽车车主和76%的潜在买车人士认为电动车比内燃机汽车更经济合算，也更为环保。
4月20日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1美元=6.8845人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 17.41 1.102 2.29 大众交通 5.99 0.697 1.25 永生投资 12.1