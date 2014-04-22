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市场报道 | 2014年 4月 22日 星期二 21:35 BJT

美国热股：洛克希德马丁预计将公布获利上升，股价盘初涨0.8%

路透4月22日 - 美国国防部最大的供应商、新款F-35战斗机制造商--洛克希德马丁(Lockheed Martin) 预计将公布获利增长，但营收下降，因为政府减赤措施开始影响到美国军队支出。

洛克希德马丁股价周一收报161.49美元，周二盘初涨0.8%。(完)

(编译 白云; 审校 王洋)
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