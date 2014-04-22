国际油市：亚洲石脑油价差升至逾三周高点，受需求坚挺支撑

标题新闻：俄罗斯初步同意将石油减产协议的实施期限延长到6月以后--科威特油长
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路透新加坡4月22日 - 亚洲石脑油6月/7月上半月价差周二升至逾三周高点，交易商称需求坚挺支撑市场。
路透数据显示，6月/7月上半月价差触及每吨18美元，为4月1日以来高点。
“亚洲裂解油的需求看上去很强劲，”一家新加坡交易商称。
这符合韩国Lotte Chemical为求购6月上半月船货所支付的稳定走高升水，以及Bangladesh Petroleum在求售招标中获得的价格。
交易商称，Lotte Chemical据称买入一批全品种石脑油船货，大山交货，价格为C&F价每吨较日本现货报价升水约17.5美元。
Sietco从维多公司买入2.5万吨石脑油，6月下半月日本交货，价格为每吨953美元。
摩科瑞从嘉能可买入5万桶92号汽油，5月18-22日装运，价格为每桶119.9美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军; 审校 王洋)
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