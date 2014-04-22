美国热股：视频服务提供商Netflix拟上调订阅价，股价盘初大涨9%

路透4月22日 - 在线视频服务提供商Netflix 周一称，公司有意上调将新用户每月订阅价格上调1美元或2美元，以帮助公司购买更多电影和电视剧，并改善面向全球4,800万订阅用户的服务。

Netflix还称，美国在线视频业务在截至3月的季度间新增了225万位用户。

券商Cantor Fitzgerald上调Netflix股票评级至“买入”，其它几家券商也在Netflix公布优于预期的第一季获利后，上调了该公司的目标股价。

Netflix周一收报348.49美元，周二盘初股价大涨9%。(完)