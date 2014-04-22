美国热股：视频服务提供商Netflix拟上调订阅价，股价盘初大涨9%

机构观点：中国消费者对电动车兴趣开始升温，期望售价更低--毕马威
路透香港4月20日 - 国际会计咨询机构毕马威（KPMG）周四称，中国消费者对电动车的兴趣开始升温，并期望售价更低，其调查结果显示，57%的新能源汽车车主和76%的潜在买车人士认为电动车比内燃机汽车更经济合算，也更为环保。
路透4月22日 - 在线视频服务提供商Netflix 周一称，公司有意上调将新用户每月订阅价格上调1美元或2美元，以帮助公司购买更多电影和电视剧，并改善面向全球4,800万订阅用户的服务。
Netflix还称，美国在线视频业务在截至3月的季度间新增了225万位用户。
券商Cantor Fitzgerald上调Netflix股票评级至“买入”，其它几家券商也在Netflix公布优于预期的第一季获利后，上调了该公司的目标股价。
Netflix周一收报348.49美元，周二盘初股价大涨9%。(完)
(编译 白云; 审校 王洋)
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路透伦敦4月20日 - 法国公债收益率周四小幅下滑，稍晚将迎来公债标售，时点选在周日总统大选前夕，可能会得到比往常更高的关注度。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。