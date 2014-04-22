美国热股：制药商Valeant参与竞购同业Allergan，后者股价盘初飙升15%

机构观点：中国消费者对电动车兴趣开始升温，期望售价更低--毕马威
路透香港4月20日 - 国际会计咨询机构毕马威（KPMG）周四称，中国消费者对电动车的兴趣开始升温，并期望售价更低，其调查结果显示，57%的新能源汽车车主和76%的潜在买车人士认为电动车比内燃机汽车更经济合算，也更为环保。
路透4月22日 - 据周一公布的证券文件，维权投资者William Ackman联手加拿大制药商Valeant Pharmaceuticals International 竞购抗皱药物生产商Allergan 。
Allergan的价值约为420亿美元。采取收购的手段极不寻常，因为维权投资者通常购买股权，然后再鼓动公司进行战略变革。
Allergan股价周一收在142美元，周二盘初飙升15%。
Valeant Pharmaceuticals股价周一收报126.01美元，周二盘初劲扬3.7%。(完) (编译 朱晓军；审校 白云)
路透香港4月20日 - 国际会计咨询机构毕马威（KPMG）周四称，中国消费者对电动车的兴趣开始升温，并期望售价更低，其调查结果显示，57%的新能源汽车车主和76%的潜在买车人士认为电动车比内燃机汽车更经济合算，也更为环保。
路透伦敦4月20日 - 法国公债收益率周四小幅下滑，稍晚将迎来公债标售，时点选在周日总统大选前夕，可能会得到比往常更高的关注度。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。