美国热股：制药商Valeant参与竞购同业Allergan，后者股价盘初飙升15%

机构观点：中国消费者对电动车兴趣开始升温，期望售价更低--毕马威

路透香港4月20日 - 国际会计咨询机构毕马威（KPMG）周四称，中国消费者对电动车的兴趣开始升温，并期望售价更低，其调查结果显示，57%的新能源汽车车主和76%的潜在买车人士认为电动车比内燃机汽车更经济合算，也更为环保。