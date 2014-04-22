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市场报道 | 2014年 4月 22日 星期二 21:39 BJT

美国热股：制药商Valeant参与竞购同业Allergan，后者股价盘初飙升15%

路透4月22日 - 据周一公布的证券文件，维权投资者William Ackman联手加拿大制药商Valeant Pharmaceuticals International 竞购抗皱药物生产商Allergan 。

Allergan的价值约为420亿美元。采取收购的手段极不寻常，因为维权投资者通常购买股权，然后再鼓动公司进行战略变革。

Allergan股价周一收在142美元，周二盘初飙升15%。

Valeant Pharmaceuticals股价周一收报126.01美元，周二盘初劲扬3.7%。(完) (编译 朱晓军；审校 白云)
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