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货币新闻 | 2014年 4月 22日 星期二 20:38 BJT

美股业绩：麦当劳第一季获利减少，因美国同店销售下滑

路透4月22日 - 麦当劳周二公布季度获利下滑，因美国麦当劳的同店销售降幅高于预期。

麦当劳第一季全球同店销售增长0.5%，受助于欧洲销售增长。

但在美国的同店销售下滑1.7%，逊于Consensus Metrix访问的21位分析师平均预估的下滑1.4%。

麦当劳第一季净利降至12亿美元，合每股盈余(EPS)1.21美元，上年同期为12.7亿美元和1.26美元。(完)

(编译 白云; 审校 王洋)
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