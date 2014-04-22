美股业绩：麦当劳第一季获利减少，因美国同店销售下滑

标题新闻：俄罗斯初步同意将石油减产协议的实施期限延长到6月以后--科威特油长
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月22日 - 麦当劳周二公布季度获利下滑，因美国麦当劳的同店销售降幅高于预期。
麦当劳第一季全球同店销售增长0.5%，受助于欧洲销售增长。
但在美国的同店销售下滑1.7%，逊于Consensus Metrix访问的21位分析师平均预估的下滑1.4%。
麦当劳第一季净利降至12亿美元，合每股盈余(EPS)1.21美元，上年同期为12.7亿美元和1.26美元。(完)
(编译 白云; 审校 王洋)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港4月20日 - 国际会计咨询机构毕马威（KPMG）周四称，中国消费者对电动车的兴趣开始升温，并期望售价更低，其调查结果显示，57%的新能源汽车车主和76%的潜在买车人士认为电动车比内燃机汽车更经济合算，也更为环保。
路透伦敦4月20日 - 法国公债收益率周四小幅下滑，稍晚将迎来公债标售，时点选在周日总统大选前夕，可能会得到比往常更高的关注度。