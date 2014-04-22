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货币新闻 | 2014年 4月 22日 星期二 20:44 BJT

更新版1-美股业绩：纽约梅隆银行第一季获利上升，因托管资产实现增值

路透4月22日 - 纽约梅隆银行 周二公布第一季实现获利，因市场上涨推高了该行托管的资产价值。

这家纽约最大的信托银行公布第一季实现6.61亿美元净利，合每股盈余(EPS)0.57美元，上年同期为2.66亿美元和0.23美元。

汤森路透I/B/E/S访问的分析师平均预估该行第一季EPS为0.53美元。

该行称，截至3月31日，其代为托管的资产价值达27.9万亿(兆)美元，较上年同期增值6%。(完)

(编译 白云; 审校 王洋)
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