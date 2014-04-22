更新版1-美股业绩：纽约梅隆银行第一季获利上升，因托管资产实现增值

标题新闻：俄罗斯初步同意将石油减产协议的实施期限延长到6月以后--科威特油长
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路透4月22日 - 纽约梅隆银行 周二公布第一季实现获利，因市场上涨推高了该行托管的资产价值。
这家纽约最大的信托银行公布第一季实现6.61亿美元净利，合每股盈余(EPS)0.57美元，上年同期为2.66亿美元和0.23美元。
汤森路透I/B/E/S访问的分析师平均预估该行第一季EPS为0.53美元。
该行称，截至3月31日，其代为托管的资产价值达27.9万亿(兆)美元，较上年同期增值6%。(完)
(编译 白云; 审校 王洋)
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路透香港4月20日 - 国际会计咨询机构毕马威（KPMG）周四称，中国消费者对电动车的兴趣开始升温，并期望售价更低，其调查结果显示，57%的新能源汽车车主和76%的潜在买车人士认为电动车比内燃机汽车更经济合算，也更为环保。
路透伦敦4月20日 - 法国公债收益率周四小幅下滑，稍晚将迎来公债标售，时点选在周日总统大选前夕，可能会得到比往常更高的关注度。