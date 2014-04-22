欧洲央行：确定政策路径的关键在于未来两月通胀数据--MNI

标题新闻：俄罗斯初步同意将石油减产协议的实施期限延长到6月以后--科威特油长
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透法兰克福4月22日 - 欧洲央行管委会委员林德表示，欧元区未来两个月的物价压力形势将成为决定欧洲央行是否会推出更多刺激措施的关键。
林德也是西班牙央行总裁，他表示，如果有必要采取行动，量化宽松(QE)计划在欧元区“实施起来并不容易”。
“如果4月和5月通胀数据显示存在超低通胀率持续时间过长的风险，央行公报的意思是管委会将准备采取行动，”林德对Market News International(MNI)提到欧央行上次政策会议后的声明时说。
“关于‘过长时间’的确没有精确定义，”林德在周二MNI发表的访问中称。“要确定是不是持续过长时间，我们必须要做个判断的决定。”(完)
(编译 白云; 审校 王洋)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港4月20日 - 国际会计咨询机构毕马威（KPMG）周四称，中国消费者对电动车的兴趣开始升温，并期望售价更低，其调查结果显示，57%的新能源汽车车主和76%的潜在买车人士认为电动车比内燃机汽车更经济合算，也更为环保。
路透伦敦4月20日 - 法国公债收益率周四小幅下滑，稍晚将迎来公债标售，时点选在周日总统大选前夕，可能会得到比往常更高的关注度。