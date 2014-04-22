欧洲央行：确定政策路径的关键在于未来两月通胀数据--MNI

路透法兰克福4月22日 - 欧洲央行管委会委员林德表示，欧元区未来两个月的物价压力形势将成为决定欧洲央行是否会推出更多刺激措施的关键。

林德也是西班牙央行总裁，他表示，如果有必要采取行动，量化宽松(QE)计划在欧元区“实施起来并不容易”。

“如果4月和5月通胀数据显示存在超低通胀率持续时间过长的风险，央行公报的意思是管委会将准备采取行动，”林德对Market News International(MNI)提到欧央行上次政策会议后的声明时说。

“关于‘过长时间’的确没有精确定义，”林德在周二MNI发表的访问中称。“要确定是不是持续过长时间，我们必须要做个判断的决定。”(完)