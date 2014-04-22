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市场报道 | 2014年 4月 22日 星期二 21:44 BJT

美国股市：高开，受助于并购交易和企业财报利好

路透纽约4月22日 - 美国股市周二小幅高开，受助于医疗保健行业的并购交易和企业财报利好，同时Facebook和Netflix上涨提振Nasdaq指数。

道琼工业指数 升21.64点或0.13%至16,470.89点；标准普尔500指数 上涨2.66点或0.14%至1,874.55点；Nasdaq指数 上扬17.603点或0.43%至4,139.149点。(完)
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