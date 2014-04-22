美国股市：高开，受助于并购交易和企业财报利好

机构观点：中国消费者对电动车兴趣开始升温，期望售价更低--毕马威
路透香港4月20日 - 国际会计咨询机构毕马威（KPMG）周四称，中国消费者对电动车的兴趣开始升温，并期望售价更低，其调查结果显示，57%的新能源汽车车主和76%的潜在买车人士认为电动车比内燃机汽车更经济合算，也更为环保。
路透纽约4月22日 - 美国股市周二小幅高开，受助于医疗保健行业的并购交易和企业财报利好，同时Facebook和Netflix上涨提振Nasdaq指数。
道琼工业指数 升21.64点或0.13%至16,470.89点；标准普尔500指数 上涨2.66点或0.14%至1,874.55点；Nasdaq指数 上扬17.603点或0.43%至4,139.149点。(完)
路透香港4月20日 - 国际会计咨询机构毕马威（KPMG）周四称，中国消费者对电动车的兴趣开始升温，并期望售价更低，其调查结果显示，57%的新能源汽车车主和76%的潜在买车人士认为电动车比内燃机汽车更经济合算，也更为环保。
路透伦敦4月20日 - 法国公债收益率周四小幅下滑，稍晚将迎来公债标售，时点选在周日总统大选前夕，可能会得到比往常更高的关注度。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。