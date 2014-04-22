表格：美国里奇蒙联邦储备银行4月综合制造业指数为正7，3月为负7

标题新闻：俄罗斯初步同意将石油减产协议的实施期限延长到6月以后--科威特油长
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路透4月22日 - 美国里奇蒙联邦储备银行周二公布，4月综合制造业指数为正7，3月为负7。 以下为具体数据及分项：
4月 3月 2月 三个月均值 制造业综合指数 7 -7 -6 -2
出货 6 -9 -6 -3
新订单 10 -9 -9 -3 未完成订单 -9 -13 -8 -10 产能利用 1 -14 -7 -7 投入物价 0.78 0.85 1.19 -- 产出物价 0.30 0.32 0.47 -- 制成品库存 15 12 13 13
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路透香港4月20日 - 国际会计咨询机构毕马威（KPMG）周四称，中国消费者对电动车的兴趣开始升温，并期望售价更低，其调查结果显示，57%的新能源汽车车主和76%的潜在买车人士认为电动车比内燃机汽车更经济合算，也更为环保。
路透伦敦4月20日 - 法国公债收益率周四小幅下滑，稍晚将迎来公债标售，时点选在周日总统大选前夕，可能会得到比往常更高的关注度。