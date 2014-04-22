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货币新闻 | 2014年 4月 22日 星期二 22:06 BJT

表格：美国里奇蒙联邦储备银行4月综合制造业指数为正7，3月为负7

路透4月22日 - 美国里奇蒙联邦储备银行周二公布，4月综合制造业指数为正7，3月为负7。 以下为具体数据及分项：

4月 　 3月 　 2月 　 三个月均值 制造业综合指数 7 -7 -6 -2

出货 6 -9 -6 -3

新订单 10 -9 -9 -3 未完成订单 -9 -13 -8 -10 产能利用 1 -14 -7 -7 投入物价 0.78 0.85 1.19 -- 产出物价 0.30 0.32 0.47 -- 制成品库存 15 12 13 13
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