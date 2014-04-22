表格：美国2月房价指数按月升0.6%，按年上涨6.9%--FHFA

上海车展：中国易车公司近日获腾讯、百度和京东共计投资10亿美元
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。
路透华盛顿4月22日 - 美国联邦住房金融局(FHFA)周二公布的2月房价指数如下：
2月 1月 (前值) 13年2月
百分比变化 +0.6 +0.4 +0.5 +6.9
指数 210.0 208.7 209.1 196.5(完) (编译 白云; 审校 母红)
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
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