版本:
中国
债券 | 2014年 4月 22日 星期二 22:04 BJT

表格：美国2月房价指数按月升0.6%，按年上涨6.9%--FHFA

路透华盛顿4月22日 - 美国联邦住房金融局(FHFA)周二公布的2月房价指数如下：

2月 1月 (前值) 13年2月

百分比变化 +0.6 +0.4 +0.5 +6.9

指数 210.0 208.7 209.1 196.5(完) (编译 白云; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐