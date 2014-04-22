表格: 美国财政部标售两年期公债得标利率为0.447%，投标倍数为3.35

标题新闻：俄罗斯初步同意将石油减产协议的实施期限延长到6月以后--科威特油长
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路透华盛顿4月22日 - 美国财政部称，其两年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率 高值 0.447% 中值 0.435% 低值 0.379% 价格/得标 价格 99.856801 高值得标比率 49.77% 投标倍数 3.35 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 32,000,473,700 总投标 107,043,583,700 竞争性投标得标 31,760,190,000 非竞争性投标得标 140,283,700 FED附加 0 初级市场交易商投标 83,944,000,000 初级市场交易商得标 18,319,942,500 直接投标 14,183,000,000 直接投标得标 6,020,442,500 间接投标 8,676,300,000 间接投标得标 7,419,805,000 发行细节 发行日 2014/04/30 到期日 2016/04/30 CUSIP码 912828C81
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透香港4月20日 - 国际会计咨询机构毕马威（KPMG）周四称，中国消费者对电动车的兴趣开始升温，并期望售价更低，其调查结果显示，57%的新能源汽车车主和76%的潜在买车人士认为电动车比内燃机汽车更经济合算，也更为环保。
路透伦敦4月20日 - 法国公债收益率周四小幅下滑，稍晚将迎来公债标售，时点选在周日总统大选前夕，可能会得到比往常更高的关注度。