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货币新闻 | 2014年 4月 23日 星期三 01:05 BJT

表格: 美国财政部标售两年期公债得标利率为0.447%，投标倍数为3.35

路透华盛顿4月22日 - 美国财政部称，其两年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率 高值 0.447% 中值 0.435% 低值 0.379% 价格/得标 价格 99.856801 高值得标比率 49.77% 投标倍数 3.35 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 32,000,473,700 总投标 107,043,583,700 竞争性投标得标 31,760,190,000 非竞争性投标得标 140,283,700 FED附加 0 初级市场交易商投标 83,944,000,000 初级市场交易商得标 18,319,942,500 直接投标 14,183,000,000 直接投标得标 6,020,442,500 间接投标 　 8,676,300,000 间接投标得标 　 7,419,805,000 发行细节 发行日 2014/04/30 到期日 2016/04/30 CUSIP码 912828C81

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

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(编译 利棣儿；审校 母红)
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