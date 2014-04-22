欧洲汇市：企业并购消息扶助英镑上涨，等待新的推动因素

机构观点：中国消费者对电动车兴趣开始升温，期望售价更低--毕马威
路透香港4月20日 - 国际会计咨询机构毕马威（KPMG）周四称，中国消费者对电动车的兴趣开始升温，并期望售价更低，其调查结果显示，57%的新能源汽车车主和76%的潜在买车人士认为电动车比内燃机汽车更经济合算，也更为环保。
路透伦敦4月22日 - 英镑兑欧元周二触及2月底来最高，受助于最新一波企业资产出售消息，这类消息今年支撑英镑。
英国存在巨额经常帐赤字，但因有资金流入英国公债及英国证券产品，为弥补赤字提供了资金，英镑过去一年得以走高。
沃达丰(Vodafone)出售美国主要业务，被视为英镑2014年第一季走强的主要原因。葛兰素史克(GlaxoSmithKline)与瑞士药厂诺华互换资产的交易，虽然相比沃达丰交易规模不足为道，但仍凸显出企业并购活动大增可能为英国带来的好处。
英镑兑欧元上涨0.2%至0.8209英镑，兑美元报1.6826美元，高于复活节长周末假期前美国市场的收盘水准。
英镑贸易加权指数在12个月的时间内上涨10%后，过去六周涨势停滞，因对于该国经济复苏结构的疑虑浮现。
一些分析师表示，本周公布的3月零售销售数据可能很难再传来经济改善的信号，该数据不太可能达到年初的高水平。
“虽然今年复活节假期晚于往年，天气状况大为好转，但据报复活节周日商店的客流量较去年减少超过10%，”南非银行Investec在给客户的报告中指出。
“在当前环境下，英镑可能呈现区间波动，但兑美元及欧元在分别突破1.6870及1.2240上可能相当敏感，突破后可能引发下一波涨势。”
英国央行周三公布的会议记录将为央行会否在明年5月大选前升息提供最新的线索。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透香港4月20日 - 国际会计咨询机构毕马威（KPMG）周四称，中国消费者对电动车的兴趣开始升温，并期望售价更低，其调查结果显示，57%的新能源汽车车主和76%的潜在买车人士认为电动车比内燃机汽车更经济合算，也更为环保。
路透伦敦4月20日 - 法国公债收益率周四小幅下滑，稍晚将迎来公债标售，时点选在周日总统大选前夕，可能会得到比往常更高的关注度。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。