欧洲汇市：企业并购消息扶助英镑上涨，等待新的推动因素

路透伦敦4月22日 - 英镑兑欧元周二触及2月底来最高，受助于最新一波企业资产出售消息，这类消息今年支撑英镑。

英国存在巨额经常帐赤字，但因有资金流入英国公债及英国证券产品，为弥补赤字提供了资金，英镑过去一年得以走高。

沃达丰(Vodafone)出售美国主要业务，被视为英镑2014年第一季走强的主要原因。葛兰素史克(GlaxoSmithKline)与瑞士药厂诺华互换资产的交易，虽然相比沃达丰交易规模不足为道，但仍凸显出企业并购活动大增可能为英国带来的好处。

英镑兑欧元上涨0.2%至0.8209英镑，兑美元报1.6826美元，高于复活节长周末假期前美国市场的收盘水准。

英镑贸易加权指数在12个月的时间内上涨10%后，过去六周涨势停滞，因对于该国经济复苏结构的疑虑浮现。

一些分析师表示，本周公布的3月零售销售数据可能很难再传来经济改善的信号，该数据不太可能达到年初的高水平。

“虽然今年复活节假期晚于往年，天气状况大为好转，但据报复活节周日商店的客流量较去年减少超过10%，”南非银行Investec在给客户的报告中指出。

“在当前环境下，英镑可能呈现区间波动，但兑美元及欧元在分别突破1.6870及1.2240上可能相当敏感，突破后可能引发下一波涨势。”

英国央行周三公布的会议记录将为央行会否在明年5月大选前升息提供最新的线索。(完)

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