表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.015%，投标倍数为4.83

新闻稿：监管干预逐步退出，降低中国券商行业风险--标普

（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。