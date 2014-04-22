表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.015%，投标倍数为4.83

上海车展：中国易车公司近日获腾讯、百度和京东共计投资10亿美元
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。
路透华盛顿4月22日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.015 中值 0.010 低值 0.000 投资 0.015
价格/得标 价格 99.998833 高值得标比率 87.87% 投标倍数 4.83 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 25,000,223,500 总投标 120,844,088,500 竞争性投标得标 24,784,960,000 非竞争性投标得标 215,263,500 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/04/24 到期日 2014/05/22 CUSIP码 912796CZ0
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
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