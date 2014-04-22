欧元债市：葡萄牙公债收益率跌至近八年低位，即将进行三年来首次公债标售

路透伦敦4月22日 - 葡萄牙公债收益率周二跌向八年低位，因该国本周准备标售公债，此为三年来首次。

葡萄牙周三将标售7.5亿欧元10年期公债，将有助展示葡萄牙按计划在5月17日按计划结束欧盟和国际货币基金组织(IMF)救助计划后返回债市融资的能力。自2013年初以来，葡萄牙已进行了一系列银团公债销售。

分析师表示，如果周三的标售需求强劲，应该会拉低葡萄牙和其他二线欧元区国家的借贷成本。

葡萄牙10年期公债 收益率在周二早盘跌3个基点，报3.72%，离上周触及的八年低位3.66%不远。

其他二线欧元区公债收益率也跌向数年低位，和欧元区核心公债的收益率差收窄。复活节假期后交投疏落，欧元区核心公债面临卖压。

欧元区指标10年期德债 收益率升3个基点，报1.54%。希腊10年期公债收益率下跌10个基点，至5.98%，略高于四年低位。

欧洲央行执委科尔指出，指标利率0.25%还有进一步下调的空间，而欧元走强可能会使通胀率持续过低。他表示，存款利率可能调到负值，量化宽松仍是可能的措施。 (完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价