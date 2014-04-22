金属期市：供应紧蹙推动期镍触及14个月最高，期铜小涨

* 期镍年内迄今累积攀升逾30%

* 中国从印尼进口镍矿石的量大幅减少

* 巴克莱退出多数商品交易业务

路透伦敦4月22日 - 期镍周二触及14个月高位，因交易商消化中国数据。数据显示，印尼矿石出口禁令使市场供应大幅收紧。

如果西方国家对俄罗斯实施进一步经济制裁，乌克兰危机可能导致全球第二大镍生产国俄罗斯的供应受扰的风险也提振期镍价格。

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 触及日高18,332美元，此为2月18日以来最高。收涨2.2%，报每吨18,325美元。伦敦金属交易所在结束复活节假期后周二恢复交易。

本月，期镍仅有一个交易日走低。今年迄今已累积攀升逾30%，表现强于铜等其他基本金属。

分析师预计，此轮涨势短期内不会失去动能。

海关数据显示，中国3月自印尼进口的镍矿石由去年的月均340万吨降至不到100万吨。在印尼1月实施矿石出口禁令前，中国的镍矿石主要来自于印尼。

另外，投资者还在观望，看是否美国和欧洲官员将兑现，如果亲俄分离主义者不撤离之前占领的乌克兰东部城镇的政府大楼，将对俄罗斯实施新的经济制裁的承诺。

美银美林 的分析师在一份报告中指出，对俄罗斯实施新制裁的可能性促使镍价加速攀升，俄罗斯的镍产量占全球总产量的12%。

不过，并非有所的分析师都对此轮涨势充满信心。

高盛 在上周发布的一份报告中预计，印尼将在年底前“减弱政策力度”。不过高盛警告称，短期来看，镍价将因担忧俄罗斯供应而大涨。

三个月期铜 收涨0.3%，报每吨6,670美元。交易商可能会密切关注全球最大的铜消费国中国的需求，因该国的经济成长正在放缓。

汇丰将在周三发布4月中国采购经理人指数。

行业消息方面，巴克莱 表示，将步很多银行的后尘，退出多数商品交易业务，因监管收紧导致这些业务的获利能力降低。

其他金属方面，三个月期锌 收高1%，报每吨2,082美元。三个月期铅 收涨0.8%，报每吨2,159美元。

三个月期铝 上扬1.3%，收报每吨1,890美元。三个月期锡 攀升1.1%，收报每吨23,650美元。(完)

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