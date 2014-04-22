金属期市：供应紧蹙推动期镍触及14个月最高，期铜小涨

标题新闻：俄罗斯初步同意将石油减产协议的实施期限延长到6月以后--科威特油长
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 期镍年内迄今累积攀升逾30%
* 中国从印尼进口镍矿石的量大幅减少
* 巴克莱退出多数商品交易业务
路透伦敦4月22日 - 期镍周二触及14个月高位，因交易商消化中国数据。数据显示，印尼矿石出口禁令使市场供应大幅收紧。
如果西方国家对俄罗斯实施进一步经济制裁，乌克兰危机可能导致全球第二大镍生产国俄罗斯的供应受扰的风险也提振期镍价格。
伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 触及日高18,332美元，此为2月18日以来最高。收涨2.2%，报每吨18,325美元。伦敦金属交易所在结束复活节假期后周二恢复交易。
本月，期镍仅有一个交易日走低。今年迄今已累积攀升逾30%，表现强于铜等其他基本金属。
分析师预计，此轮涨势短期内不会失去动能。
海关数据显示，中国3月自印尼进口的镍矿石由去年的月均340万吨降至不到100万吨。在印尼1月实施矿石出口禁令前，中国的镍矿石主要来自于印尼。
另外，投资者还在观望，看是否美国和欧洲官员将兑现，如果亲俄分离主义者不撤离之前占领的乌克兰东部城镇的政府大楼，将对俄罗斯实施新的经济制裁的承诺。
美银美林 的分析师在一份报告中指出，对俄罗斯实施新制裁的可能性促使镍价加速攀升，俄罗斯的镍产量占全球总产量的12%。
不过，并非有所的分析师都对此轮涨势充满信心。
高盛 在上周发布的一份报告中预计，印尼将在年底前“减弱政策力度”。不过高盛警告称，短期来看，镍价将因担忧俄罗斯供应而大涨。
三个月期铜 收涨0.3%，报每吨6,670美元。交易商可能会密切关注全球最大的铜消费国中国的需求，因该国的经济成长正在放缓。
汇丰将在周三发布4月中国采购经理人指数。
行业消息方面，巴克莱 表示，将步很多银行的后尘，退出多数商品交易业务，因监管收紧导致这些业务的获利能力降低。
其他金属方面，三个月期锌 收高1%，报每吨2,082美元。三个月期铅 收涨0.8%，报每吨2,159美元。
三个月期铝 上扬1.3%，收报每吨1,890美元。三个月期锡 攀升1.1%，收报每吨23,650美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港4月20日 - 国际会计咨询机构毕马威（KPMG）周四称，中国消费者对电动车的兴趣开始升温，并期望售价更低，其调查结果显示，57%的新能源汽车车主和76%的潜在买车人士认为电动车比内燃机汽车更经济合算，也更为环保。
4月20日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1美元=6.8845人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 17.41 1.102 2.29 大众交通 5.99 0.697 1.25 永生投资 12.1