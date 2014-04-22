欧洲股市：延续涨势，受助于医药行业企业并购消息

* FTSEurofirst 300指数上涨1.3%，Euro STOXX 50指数上扬1.4%

* 欧元区消费者信心数据强劲，令股指扩大涨幅

* 阿斯利康并购传闻、葛兰素史克与诺华互换资产提振医药股表现

* 飞利浦公布的盈利令人失望，股价下挫4.7%

路透伦敦4月22日 - 欧洲股市周二上涨，受助于医药行业的企业并购活动，以及欧元区消费者信心数据强劲。

STOXX Europe 600医疗保健类指数 上涨2.9%，因市场臆测美国辉瑞(Pfizer) 向阿斯利康(AstraZeneca) 提出收购提议，令后者股价急升，以及葛兰素史克(GlaxoSmithKline)与瑞士药厂诺华互换资产的交易，提振这两家企业的股价上涨。

全球医药行业在近期有多宗并购交易达成，且分析师预计，企业并购活动可能是未来几个月推动股市的主要原因。

阿斯利康急涨4.7%，因英国的星期日泰晤士报报导，辉瑞向阿斯利康提出以600亿英镑(1,010亿美元)后者的提议。

葛兰素史克劲升5.2%，诺华上扬2.3%，此前诺华制药称，已同意以145亿美元取得葛兰素史克的肿瘤药品系列。诺华制药也把不含流感疫苗在内的疫苗业务转让给葛兰素史克。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高1.3%，报1,346.57点，在欧盟数据显示4月欧元区消费者信心升幅大于预期后，FTSEurofirst 300指数在午后交易中扩大升幅。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 上涨1.4%，报3,199.69点。

飞利浦 公布的季度运营获利降幅大于预期后，股价急跌4.7%。飞利浦还警告，公司今年将面临挑战，因汇率因素不利，以及中国和俄罗斯医疗设备需求放缓。